 3 yeni isim ilk 11’de çıktı – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    3 yeni isim ilk 11’de çıktı

    3 yeni isim ilk 11’de çıktı

    Fırtına'da 4 transferden 3'ü ilk 11'de görev yaptı.

    Teknik direktör Ersun Yanal, İspanya'nın Celta Vigo takımından kadroya katılan Bongonda, Milan'dan alınan Kucka ve Çin'in Beijing Guoan takımından kadroya dahil edilen Burak Yılmaz'ı ilk 11'de görevlendirdi. Eskişehirspor'dan gelen Kamil Ahmet Çörekçi de yedek kulübesinde yer aldı.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:22
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