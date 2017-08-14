 2010-11 ruhu kazandırdı – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    2010-11 ruhu kazandırdı

    2010-11 ruhu kazandırdı

    : Hep 2010-2011 ruhundan bahsediliyor. İşte o ruh bugün buradaydı. Gol atmak santrfor için ekmek su gibidir.

    maç sonu çok mutluydu. Golcü futbolcu, "Baskı bazı oyunculara iyi gelmez ama bende iyi sonuçlar verir. Allah'a şükürler olsun sevginin karşılığını verdim. Herkes beni o kadar iyi ağırladı ki Allahıma şükürler olsun bu golleri bana nasip etti. Hep 2010-2011 ruhundan bahsediliyor. İşte o ruh bugün buradaydı, bize maçı kazandıran muhteşem o ruhtu. Gol atmak santrfor için ekmek su gibidir" diye konuştu.

    ESKİ GOLLERİNDEN VİDEO HAZIRLANMIŞ
    İki gol atan Burak Yılmaz'a dün sürpriz hazırlanmış. Yıldız oyuncu "Benim için maç öğlen başladı. Hem hocam, hem de teknik ekibimiz bana video hazırlamışlar. Eskiden attığım goller güzel duygusal oldu. Çok heyecanlıydım. Stada çıktığımda atmosferi görünce neden bazı şeyleri kazanmayalım diye düşündüm" dedi.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:01
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