2010-11 ruhu kazandırdı
Burak Yılmaz: Hep 2010-2011 ruhundan bahsediliyor. İşte o ruh bugün buradaydı. Gol atmak santrfor için ekmek su gibidir.
ESKİ GOLLERİNDEN VİDEO HAZIRLANMIŞ
İki gol atan Burak Yılmaz'a dün sürpriz hazırlanmış. Yıldız oyuncu "Benim için maç öğlen başladı. Hem hocam, hem de teknik ekibimiz bana video hazırlamışlar. Eskiden attığım goller güzel duygusal oldu. Çok heyecanlıydım. Stada çıktığımda atmosferi görünce neden bazı şeyleri kazanmayalım diye düşündüm" dedi.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:01
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''Burak'ın katkısıyla kazandık''
Toplam 1
Yorum
Q 7 DUYDUM Kİ ERSUN EFENDİ RODEYAGAYI MALATYAYA SATTIRIYORMUŞSUN. ŞUNU IYI BILKI RODEYAGAYI SATANI BIZDE SATARIZ AKLINI BAŞINA AL
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Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı
Toplam 21
Yorum
Nevzat istanbul zibitileriiiii Ts olunca ahkam kesiliyorsunuz yusufun ayagina basan guaresmayi o zaman görmediniz at gözlügümü var
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Trabzon, Eren için ayakta
Toplam 3
Yorum
ayhan fufbolu ve tataftarlıgı boş verelim turkıye cumhuriyeti icin 15 yasında canını vermiş bu guzel kardesimize herkez bi fatiha ve allah rahmet
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