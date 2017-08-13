 Yanal’la gülüyor – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Yanal’la gülüyor

    Yanal’la gülüyor

    Fırtına, 3. kez göreve getirilen başarılı hoca ile ilk maçlarını kazanıyor. Sıra Konya’da.

    Konya'yı konuk edecek Trabzonspor, üçüncü kez göreve getirdiği teknik direktör ile iyi başlangıçlar yaptı. Bordo-mavili takım, ilk olarak 2007-2008 sezonunun 11. haftasında göreve gelen Yanal ile ilk maçında, Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, Yanal ile 2008- 2009'un ilk haftasında da yine Ankaraspor'u 2-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı. 12 Kasım 2014'te ikinci kez anlaşmaya varılan Ersun Yanal yönetimindeki bordo-mavililer, ilk maçında Galatasaray'ı deplasmanda 3-0'la geçmiş, geçen sezon da Kasımpaşa'yı 2-0 yenmişti.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:55
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