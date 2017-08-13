Vira bismillah
2018 model Trabzonspor, yeni yüzüyle taraftarının önüne çıkıyor. Teknik direktör Yanal, “Bu maç kazanılacak. Başka yolu yok” diyerek 3 puan istedi.
YENİLER BUGÜN SAHADA
Yanal, Castillo'nun sakat, Onur'un ise cezalı olması nedeniyle bu maçta iki önemli oyuncusundan faydalanamayacak. Yanal'ın Onur'un yerine Esteban, Castillo'nun yerine ise yeni transferlerden Bongonda'ya görev vermesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın ayrıca yeni transferlerden Burak Yılmaz ile Juraj Kucka'ya da bu maçta ilk 11'de görev verebileceği kaydedilirken, bir başka yeni transfer Kamil Ahmet'in de kadroda yer alması kesin gibi.
FIRTINA 16-9 ÖNDE
Trabzonspor ile Atiker Konyaspor, bugün Medical Park Stadı'nda oynayacakları maçla birlikte ligde 33'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 32 mücadelede Trabzonspor'un 16, Atiker Konyaspor'un 9 galibiyeti bulunuyor. 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi söz konusu karşılaşmalarda 45 gol atarken, kalesinde 34 gol gördü.
TAKIM TEK YÜREK
Trabzonsporlu futbolcular, şehit Eren Bülbül için sosyal medyadan taziye mesajları yayınladı. Okay Yokuşlu: #İyikivarsınEren, iyi ki varsın kardeşim. Bu vatan sana minnettar, Yusuf Yazıcı: Başımız sağ olsun, Burak Yılmaz: #İyikivarsınEren, Yusuf Erdoğan: Yiğidim mekanın cennet olsun #İyikivarsınEren
KAPTAN BURAK
Trabzonspor'la 3 yıllık sözleşme imzalayarak eski takımına dönen Burak Yılmaz'ın, bugün Atiker Konyaspor karşılaşmasında cezalı Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda sahaya kaptan olarak çıkacağı öğrenildi.
43 BAŞLANGIÇTA 27 GALİBİYET ALDI
Bordo-mavili takım, 43 sezonun başlangıç maçlarında 27 galibiyet, 11 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Dış sahadaki ilk hafta müsabakalarında 12 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, sahasındaki açılışlarda ise 15 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyetle sezona giriş yaptı.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:59
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Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Toplam 15
Yorum
taraftar mac bir gol bir.ama merak etmeyin bunlar fenerin hanesine yazilmaz,sonunda ne yapar ederler yag gibi suyun ustune cikarlar.
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Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız
Toplam 17
Yorum
Ali Erdem Sen Besiktaslisin galiba, biraz kendinzie bak sonra konus.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 81
Yorum
Ali Erdem Bu bir teklif mektubudur transfer oldu bitti demiyor ki. Trabzon da iyice abartti. TS ye 8.5 M diyor FB 7 ye aliyor. Ayrica oyuncu istemiyor
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