 Vira bismillah – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Vira bismillah

    Vira bismillah

    2018 model , yeni yüzüyle taraftarının önüne çıkıyor. Teknik direktör Yanal, “Bu maç kazanılacak. Başka yolu yok” diyerek 3 puan istedi.

    Süper Lig'de geride kalan sezonu 6'ncı sırada tamamlayan ve 50. yılında hedefini zirve olarak belirleyen bordo mavililer, sezonun ilk maçında bugün sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor, taraftarının da desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, takım ile yaptığı son toplantıda, "Bu sezona iyi başlamamız şart. Bu maç kazanılacak. Başka şansımız yok" diyerek 3 puan istedi.

    YENİLER BUGÜN SAHADA
    Yanal, Castillo'nun sakat, Onur'un ise cezalı olması nedeniyle bu maçta iki önemli oyuncusundan faydalanamayacak. Yanal'ın Onur'un yerine Esteban, Castillo'nun yerine ise yeni transferlerden Bongonda'ya görev vermesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın ayrıca yeni transferlerden Burak Yılmaz ile Juraj Kucka'ya da bu maçta ilk 11'de görev verebileceği kaydedilirken, bir başka yeni transfer Kamil Ahmet'in de kadroda yer alması kesin gibi.

    FIRTINA 16-9 ÖNDE
    ile Atiker Konyaspor, bugün Medical Park Stadı'nda oynayacakları maçla birlikte ligde 33'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 32 mücadelede Trabzonspor'un 16, Atiker Konyaspor'un 9 galibiyeti bulunuyor. 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi söz konusu karşılaşmalarda 45 gol atarken, kalesinde 34 gol gördü.

    TAKIM TEK YÜREK
    Trabzonsporlu futbolcular, şehit Eren Bülbül için sosyal medyadan taziye mesajları yayınladı. Okay Yokuşlu: #İyikivarsınEren, iyi ki varsın kardeşim. Bu vatan sana minnettar, Yusuf Yazıcı: Başımız sağ olsun, Burak Yılmaz: #İyikivarsınEren, Yusuf Erdoğan: Yiğidim mekanın cennet olsun #İyikivarsınEren

    KAPTAN BURAK
    Trabzonspor'la 3 yıllık sözleşme imzalayarak eski takımına dönen Burak Yılmaz'ın, bugün Atiker Konyaspor karşılaşmasında cezalı Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda sahaya kaptan olarak çıkacağı öğrenildi.

    43 BAŞLANGIÇTA 27 GALİBİYET ALDI
    Bordo-mavili takım, 43 sezonun başlangıç maçlarında 27 galibiyet, 11 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Dış sahadaki ilk hafta müsabakalarında 12 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, sahasındaki açılışlarda ise 15 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyetle sezona giriş yaptı.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:59
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