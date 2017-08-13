Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Trabzonspor, Giuliano transferi için FIFA nezdinde hukuki işlem başlatacaklarını açıkladı.
Trabzonspor, Giuliano'nun Fenerbahçe'ye transferine itirazda bulunuyor Bordo-mavilieler resmi sitelerinden FIFA'ya başvuracaklarını açıkladılar... Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Giuliano'nun kulübü Zenit ile aralarında sözleşme bulunduğunu dile getiren Bordo- mavililer şu açıklamayı yaptı: "Kulübümüz Giuliano'nun satışıyla ilgili FIFA nezdinde hukuki işlem başlatmıştır. Kulübümüz ile Zenit arasında profesyonel futbolcu Giuliano'nun satışıyla ilgili sözleşme bulunmaktadır. Konuyla ilgili FIFA nezdinde gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."
İşte Trabzonspor'un Zenit ile anlaşma belgesi
PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?
F.Bahçe, Giuliano'yu renklerine bağladı ama Trabzonspor da Zenit kulübüyle bu futbolcu için anlaşma yapmış. Mahmut Uslu'nun "Futbolcu bizi istedi ve biz de imza attırdık. Sorun yok" açıklamalarına karşılık Trabzonsporlu yöneticiler ise anlaşmaları olduğunu ve Fenerbahçe'nin Giuliano için kendileriyle görüşme yapmak zorunda olduğunu ifade etti. FIFA'ya başvuran Trabzonspor'un Zenit'ten hukuksal olarak 12 milyon euro'luk bir bedel alabileceği ifade ediliyor. Artık FIFA son kararı veren kurum olacak.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:33
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Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Toplam 15
Yorum
taraftar mac bir gol bir.ama merak etmeyin bunlar fenerin hanesine yazilmaz,sonunda ne yapar ederler yag gibi suyun ustune cikarlar.
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Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız
Toplam 17
Yorum
Ali Erdem Sen Besiktaslisin galiba, biraz kendinzie bak sonra konus.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 81
Yorum
Ali Erdem Bu bir teklif mektubudur transfer oldu bitti demiyor ki. Trabzon da iyice abartti. TS ye 8.5 M diyor FB 7 ye aliyor. Ayrica oyuncu istemiyor
Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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