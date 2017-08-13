 Trabzonspor - Atiker Konyaspor | CANLI ANLATIM – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Trabzonspor - Atiker Konyaspor | CANLI ANLATIM

    Trabzonspor - Atiker Konyaspor | CANLI ANLATIM

    2018 model Trabzonspor, yeni yüzüyle taraftarının önüne çıkıyor. Bordo-mavililer, sezonun ilk maçında Süper Kupa şampiyonu Atiker Konyaspor'la karşılaşıyor.

    Süper Lig'de geride kalan sezonu 6'ncı sırada tamamlayan ve 50. yılında hedefini zirve olarak belirleyen bordo mavililer, sezonun ilk maçında sahasında Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Trabzonspor, taraftarının da desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

    STAT: Medical Park
    SAAT: 20.00

    TRABZONSPOR: Esteban, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Kucka, Olcay, Yusuf Yazıcı, Bongonda, Burak Yılmaz.
    ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Jonnson, Bourabia, Ömer Ali, Traore, Fofana, Milosevic.

    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:30
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