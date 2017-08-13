Trabzonspor - Atiker Konyaspor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de geride kalan sezonu 6'ncı sırada tamamlayan ve 50. yılında hedefini zirve olarak belirleyen bordo mavililer, sezonun ilk maçında sahasında Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Trabzonspor, taraftarının da desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.



STAT: Medical Park

SAAT: 20.00



TRABZONSPOR: Esteban, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Kucka, Olcay, Yusuf Yazıcı, Bongonda, Burak Yılmaz.

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Jonnson, Bourabia, Ömer Ali, Traore, Fofana, Milosevic.



