 Trabzonspor - Atiker Konyaspor – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Trabzonspor - Atiker Konyaspor

    Trabzonspor - Atiker Konyaspor

    2018 model Trabzonspor, yeni yüzüyle taraftarının önüne çıkıyor. Bordo-mavililer, sezonun ilk maçında Süper Kupa şampiyonu Atiker Konyaspor'la karşılaşıyor

    Süper Lig'de geride kalan sezonu 6'ncı sırada tamamlayan ve 50. yılında hedefini zirve olarak belirleyen bordo mavililer, sezonun ilk maçında bugün sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor, taraftarının da desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, takım ile yaptığı son toplantıda, "Bu sezona iyi başlamamız şart. Bu maç kazanılacak. Başka şansımız yok" diyerek 3 puan istedi.

    STAT: Medical Park
    SAAT: 20.00
    TRABZONSPOR: Esteban, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Kucka, Olcay, Yusuf Yazıcı, Bongonda, Burak Yılmaz.
    ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Jonnson, Bourabia, Ömer Ali, Traore, Fofana, Milosevic

    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:46
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