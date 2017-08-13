Trabzonspor - Atiker Konyaspor
2018 model Trabzonspor, yeni yüzüyle taraftarının önüne çıkıyor. Bordo-mavililer, sezonun ilk maçında Süper Kupa şampiyonu Atiker Konyaspor'la karşılaşıyor
Süper Lig'de geride kalan sezonu 6'ncı sırada tamamlayan ve 50. yılında hedefini zirve olarak belirleyen bordo mavililer, sezonun ilk maçında bugün sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor, taraftarının da desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, takım ile yaptığı son toplantıda, "Bu sezona iyi başlamamız şart. Bu maç kazanılacak. Başka şansımız yok" diyerek 3 puan istedi.
STAT: Medical Park
SAAT: 20.00
TRABZONSPOR: Esteban, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Kucka, Olcay, Yusuf Yazıcı, Bongonda, Burak Yılmaz.
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Jonnson, Bourabia, Ömer Ali, Traore, Fofana, Milosevic
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:46
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 146
Yorum
aytac mektubu iyice okuyun mektupta anlasma yok sadece maddeler var ve sonunda eliniz cabuk tutun baska bir turk takimi ile de gorusuyoruz diyo...
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SOSYALbahçe
Toplam 100
Yorum
serhat Beşiktaş ile aramızda çıta çok açıldı 2 takımın kadrosuna bakınca Beşiktaş şampiyon olur hatta yedekleride 2 inci olur lig başladı bir stope
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Yılın transferi
Toplam 24
Yorum
metinn Feghouliyola cikmis geliyor o kanatta yer yok snbaskan fb nin durumuna dusm gökhan varken seneri alldi caner varken de h.ali sonrasi husran
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