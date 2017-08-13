Trabzonspor - Atiker Konyaspor

Süper Lig'de geride kalan sezonu 6'ncı sırada tamamlayan ve 50. yılında hedefini zirve olarak belirleyen bordo mavililer, sezonun ilk maçında bugün sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor, taraftarının da desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, takım ile yaptığı son toplantıda, "Bu sezona iyi başlamamız şart. Bu maç kazanılacak. Başka şansımız yok" diyerek 3 puan istedi.



STAT: Medical Park

SAAT: 20.00

TRABZONSPOR: Esteban, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Kucka, Olcay, Yusuf Yazıcı, Bongonda, Burak Yılmaz.

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Jonnson, Bourabia, Ömer Ali, Traore, Fofana, Milosevic



