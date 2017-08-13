Taraftara çağrı
TARAFTARA ÖNEMLİ UYARI
Süper Lig'de bugün Konyaspor'la karşılaşacak Trabzonspor, müsabaka öncesi taraftarlarına duyuruda bulundu. Resmi siteden, "Stadyumlarda meşale yakmak, stadyumlara yanıcı, yakıcı maddeler sokmak, sahaya konfeti, su şişesi ve benzeri maddeler atmak, koltuk kırmak, merdiven boşluklarına oturmak ve kötü tezahüratta bulunmak kesinlikle yasaktır. Cezalar katlanarak artmaktadır. Bunlara sebep olanlar da ciddi yaptırımlara maruz kalacaktır" açıklaması yapıldı.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:57
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Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Toplam 15
Yorum
taraftar mac bir gol bir.ama merak etmeyin bunlar fenerin hanesine yazilmaz,sonunda ne yapar ederler yag gibi suyun ustune cikarlar.
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Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız
Toplam 17
Yorum
Ali Erdem Sen Besiktaslisin galiba, biraz kendinzie bak sonra konus.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 81
Yorum
Ali Erdem Bu bir teklif mektubudur transfer oldu bitti demiyor ki. Trabzon da iyice abartti. TS ye 8.5 M diyor FB 7 ye aliyor. Ayrica oyuncu istemiyor
Taraftara çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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