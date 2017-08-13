Taraftara çağrı

Bordo-mavili takımın futbolcuları, yeni sezon öncesi taraftarlardan destek istedi. Twitter'dan paylaşılan video klipte oyuncular taraftarlara seslenirken, "Yeni sezon, yeni başlangıç, yeni umutlar... Kombineni al, yeni sezon formanı al, tribünde ol" çağrısını yaptılar.



TARAFTARA ÖNEMLİ UYARI

Süper Lig'de bugün Konyaspor'la karşılaşacak Trabzonspor, müsabaka öncesi taraftarlarına duyuruda bulundu. Resmi siteden, "Stadyumlarda meşale yakmak, stadyumlara yanıcı, yakıcı maddeler sokmak, sahaya konfeti, su şişesi ve benzeri maddeler atmak, koltuk kırmak, merdiven boşluklarına oturmak ve kötü tezahüratta bulunmak kesinlikle yasaktır. Cezalar katlanarak artmaktadır. Bunlara sebep olanlar da ciddi yaptırımlara maruz kalacaktır" açıklaması yapıldı.