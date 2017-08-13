Ersun Yanal'dan F.Bahçe mesajı

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılaşmayı özel oyuncuların katkılarıyla kazandıklarını söyledi. Yanal maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:



"Öncelikle karşılaşmada sakatlık geçiren Traore'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, acil şifalar diliyorum. Karşılaşmayı özel oyuncuların oldukça fazla katkısıyla kazandık. Burak için iyi oldu. Güzel bir skorla ve onun katkısıyla kazandık. En çok korktuğumuz, oyun içerisinde çıkarken top kaybı ile erken karşılaşarak 1-0 geriye düştük. Bir türlü oyun ritmini yakalayamadık. Son iki kupayı alan organize bir takım ile oynamamızın etkisi vardı. Trabzonspor takımının bundan sonra kazanmak için daha iyi oynamaya, organize olmaya ihtiyacı var. Bu süreyi de yapacak takım var. Oynadığımız hazırlık maçlarımız referansımız. Bugün çok kötü bir atmosferde oynadık. Çok sıcaktı, iki takım için de gel gitler vardı. Ama seyircimize çok teşekkür ederim. Onlar bugün yüreklerini ortaya koydular. Sıcak havada sıcaklıklarını hissettirdiler. Onların desteğiyle lige iyi başladık."



"YAPACAĞIMIZ TRANSFERLER HERHANGİ BİR OYUNCU OLMAYACAK"

Transfer çalışmalarına ilişkin sorulan soru üzerine Yanal, kulübün 50'nci yılında gerek saha içi gerek mali olarak yönetilebilir bir takım olmaları gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Yönetilebilir olmadan biraz daha işi fantaziye getirirsek problemlerle karşı karşıya kalırız. Selçuk İnan, Türkiye'nin en önemli oyuncusu, bir mukavelesi var, ciddi şekilde bir takım kaptanı. Bizim hedeflerimiz için bir kadromuz var. Bu kadro içinde oyuncular var. Onazi ciddi teklifle karşı karşıya Pazartesi netleşir. Başka oyuncularımız için de teklifler var. Biz de başka oyuncular için teklifte bulunuyoruz. Kaliteli iyi bir takımdan kuruluyuz. Alınacak oyuncular herhangi bir oyuncu olmayacak."



KAPTANLIK JESTİ

Esame listesinde kaptan olarak Burak Yılmaz'ın yer alması ancak sahaya Uğur'un kaptan çıkmasıyla ilgili sorulan soru üzerine Yanal, "Burak bu takımda önemli misyona sahip. Onun bant takıp sahaya çıkması çok önemli değil. O zaten hepimizin içinde belli misyona sahip. Takımda iyi arkadaşlık ortamı var. Herkes birbirlerine bu jestleri yapıyor. Burak da bu konuyu hiç gündeme getirmedi. Ama jest Uğur tarafından 'abi siz çıkın' dedi. O da 'bu şimdi konuşacak konu değil, şimdi çık daha sonra konuşuruz' dedi. Burak, birçok şeyi aşmış, olgun bir oyuncu. Ülke futbolu için çok iyiydi. Bugün yaptığı skorun milli takıma da oldukça fazla katkısı olacağını düşünüyorum. Çok heyecanlı, çok coşkuluydu" ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE MAÇINDA ÖNEMLİ OLAN BİZİM NE YAPACAĞIMIZ"

Yanal, Fenerbahçe ile oynayacakları maçın 2'nci haftaya denk gelmesinin avantaj olup olmadığı yönünde sorulan soruya ilişkin ise şu yanıtı verdi:

"Her türlü sonucu çıkarabilirsiniz. Avantaj diyebilirsin, dezavantaj diyebilirsin. Sizin ne yapacağınıza bağlı. Bugün burada Atiker Konyapor'u yenmek şu anda takımların performansları açısından çok zor. Biz bugün kazandık ama hangi şartlarda kazandığımız ortada. Karşı takıma saygı duyuyorum, çok formda organize bir takım. Son 2 kupanın sahibi bir takım. Fenerbahçe'ye bakıyorsun, yeni çıkmış bir Göztepe karşısında zaman zaman zorlandı. Ama önemli oyuncular var, performansları çok üst dorukta. Ben şunun altını çizmek istiyorum. Ülkemiz için dostluk, barış, kardeşlik çok önemli. Daha dün şehit cenazesine gittik. İki tane şehidimiz oldu. Ülkemizin geçtiği yollar belli. Hiç olmazsa sporda dostluğu, barışı, kardeşliği sağlayalım. Futbolda rekabet olur, oyuncuyla ilgili, sonuçla ilgili olur. Bizim asla dostluğumuzu barışımızı, kardeşliğimizi bozacak hiçbir hamlede, işte bulunmamız gerekiyor. Buna ülke olarak çok ciddi ihtiyacımız var. Yoksa rekabet ne kadar güzel. Fenerbahçe ile Trabzonspor rekabet etmeyecek de kim rekabet edecek. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor birbirleriyle rekabet edecek tabiki. Bu işin güzelliği rekabet yüzünden. Rekabeti kaldırdığında bunların hiçbiri olmayacak. O yüzden bunun tadını çıkarmak gerekiyor. Siyaset, sanat, kültür üstü. Bunun keyfini çıkararak ülkemizi burada barışın getirdiği avantaja doğru yollayalım beraber."



MUSTAFA REŞİT AKÇAY: 44 PUAN HEDEFLİYORUZ

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise maçın uzatma dakikalarında yedikleri gole kadar oyunu ellerinde tuttuklarını, eksiklerini bildiklerini ve bu sezon 44 puan hedeflediklerini söyledi. Akçay, "Zaman zaman takım savunmasıyla ilgili hatalar yaptık. Bunlara analitik çözümler üretmeliydik. Yerleşik haldeyken 2 gol yememiz düşündürücü. Tekrar gözden geçireceğiz. Arkadaşlarla konuşacağız" dedi.



"SERT BİR OYUN OLDU"

Trabzonspor'un sert bir oyun ortaya koyduğuna dikkat çeken Akçay, Traore'nin sakatlanmasına dikkat çekerek şöyle konuştu;

"İki takımda 21 kişi geldik. Biz 20 kişi dönüyoruz. Düşünmesi gerekenler düşünsün. Müsabakanın içerisinde, futbolun kendi içinde ürettiği değerler, hamleler, müdahale şekilleri, istekler, arzular var. Bunları herkes yapacak ama yine de dikkat edilmesi gerekenler dikkat edilmeli. Trabzonspor'u kutluyorum, 3 puanla başladı. Süper kupayı aldığımız süreçte performans ve oyun anlayışımızı biraz daha geliştirmemiz gerektiğini fark ettik. Yolumuza devem edeceğiz. Traore'ye geçmiş olsun diyorum, sanıyorum 1 sene sonra aramıza döner."



"İLK 10'A GİRMEK İSTİYORUZ"

Bu sezon 44 puan toplamayı hedeflediklerini de söyleyen Akçay, "Geçen seneyi 43 puanla kapattık. Bu yıl 44 puan panlıyoruz, bütün hedefimiz bu yönde. Ama futbolun kendi içerisindeki yolculukta bazı şeyler sizi nereye getirir onu göz ardı etmeyeceksiniz. Ama kesinlikle haddimizi bilerek yaklaşım göstereceğiz. İlk 10 arasına girmek istiyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.



USTA'DAN GALİBİYET SONRASI ŞEHİT EREN MESAJI

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, 2-1 kazandıkları Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medya hesabı twitterdan Maçka'daki terör saldırısında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'e vurgu yaparak paylaşımda bulundu, "Yeni sezon, yeni bir heyecan. Eren... Keşke sen de olabilseydin. Bu maç senin aziz hatıran için olsun. #İyikiVarsınEren" ifadelerine yer verdi.