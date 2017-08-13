ErenİyikiVarsın
Trabzonspor bugün sahaya 16 yaşındaki şehidimizin pankartı ile çıkacak.
ŞEHİDİMİZ İÇİN SON GÖREVİ YAPTILAR
Maçka'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 16 yaşındaki Eren Bülbül dün son yolculuğuna uğurlandı. Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, teknik direktör Ersun Yanal ve kaleci Onur Kıvrak da şehit cenazesinin olduğu Maçka'ya giderek burada gerçekleştirilen törene katıldılar.
TRABZONSPOR TERÖRÜ LANETLEDİ
Trabzonspor, Maçka'da gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi. Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Maçka'daki hain saldırıda şehit düşen Başçavuş Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Eren Bülbül daha 16 yaşındaydı... Teröre lanet olsun!" denildi.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:10
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Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Toplam 15
Yorum
taraftar mac bir gol bir.ama merak etmeyin bunlar fenerin hanesine yazilmaz,sonunda ne yapar ederler yag gibi suyun ustune cikarlar.
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Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız
Toplam 17
Yorum
Ali Erdem Sen Besiktaslisin galiba, biraz kendinzie bak sonra konus.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 81
Yorum
Ali Erdem Bu bir teklif mektubudur transfer oldu bitti demiyor ki. Trabzon da iyice abartti. TS ye 8.5 M diyor FB 7 ye aliyor. Ayrica oyuncu istemiyor
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