 ErenİyikiVarsın – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    ErenİyikiVarsın

    ErenİyikiVarsın

    bugün sahaya 16 yaşındaki şehidimizin pankartı ile çıkacak.

    Süper Lig'in ilk haftasında bugün sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek olan 'un, sahaya Maçka'daki terör saldırısında şehit olan için hazırlanan pankartla çıkacağı belirtildi. Bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, "Değerli taraftarlarımız. Takımımız yarın sahaya şehidimiz Eren Bülbül için hazırlanan #ErenİyikiVarsın pankartıyla çıkacak" ifadelerine yer verdi. Eren Bülbül'ün cenazesine binlerce kişi akın ederken gözyaşları sel oldu aktı.

    ŞEHİDİMİZ İÇİN SON GÖREVİ YAPTILAR
    Maçka'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 16 yaşındaki Eren Bülbül dün son yolculuğuna uğurlandı. Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, teknik direktör Ersun Yanal ve kaleci Onur Kıvrak da şehit cenazesinin olduğu Maçka'ya giderek burada gerçekleştirilen törene katıldılar.

    TRABZONSPOR TERÖRÜ LANETLEDİ
    Trabzonspor, Maçka'da gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi. Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Maçka'daki hain saldırıda şehit düşen Başçavuş Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Eren Bülbül daha 16 yaşındaydı... Teröre lanet olsun!" denildi.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:10
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