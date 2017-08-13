Eren Bülbül'e armağan
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Atiker Konyaspor maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Muharrem Usta, "Yeni sezon,yeni bir heyecan. Eren... Keşke sen de olabilseydin. Bu maç senin aziz hatıran için olsun." ifadelerini kullandı.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:40
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Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI
Toplam 3
Yorum
En büyük bjk Antalya hapı yuttu.....
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Gary Medel, Melo’dan efendi!
Toplam 10
Yorum
gsli cok otuyorlar bu ara amayigidi oldur hakkini .noumayi yolladilar bir harekettten dolayi fenerde persi ayni hareketi yapti gormezden geldiler
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Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI
Toplam 3
Yorum
blackeagel hadi kartal su fenerli antalya baskanina gecir penceni
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