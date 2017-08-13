''Burak'ın katkısıyla kazandık''

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada sakatlık geçiren Atiker Konyasporlu Traore'ye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak acil şifalar diledi.

Karşılaşmayı özel oyuncuların oldukça fazla katkısıyla kazandıklarını ifade eden Yanal, "Burak için iyi oldu. Güzel bir skorla ve onun katkısıyla kazandık." dedi.

Yanal, en çok korktukları oyun içerisinde çıkarken top kaybı ile erken karşılaşarak yedikleri golle yenik duruma düştüklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bir türlü oyun ritmini yakalayamadık. Son iki kupayı alan organize bir takım ile oynamamızın etkisi vardı. Trabzonspor takımının bundan sonra kazanmak için daha iyi oynamaya, organize olmaya ihtiyacı var. Bunu da yapacak takım var. Oynadığımız hazırlık maçlarımız referansımız. Bugün çok kötü bir atmosferde oynadık. Çok sıcaktı, iki takım için de gel gitler vardı. Ama ben seyircimize çok teşekkür ederim. Onlar bugün yüreklerini ortaya koydular. Sıcak havada sıcaklıklarını hissettirdiler. Onların desteğiyle lige iyi başladık."

50. yılda gerek saha içi gerek mali olarak yönetilebilir bir takım olmaları gerektiğini anlatan Yanal, "Yönetilebilir olmaktan biraz daha işi fantaziye getirirsek problemlerle karşı karşıya kalırız. Selçuk İnan, Türkiye'nin en önemli oyuncusu, bir mukavelesi var, ciddi şekilde bir takım kaptanı. Bizim hedeflerimiz için bir kadromuz var. Bu kadro içinde oyuncular var. Onazi, ciddi teklifle karşı karşıya pazartesi netleşir. Başka oyuncularımız için de teklifler var, biz de başka oyuncular için teklifte bulunuyoruz. Alınacak oyuncular herhangi bir oyuncu olmayacak." diye konuştu.



BURAK YILMAZ'IN KAPTAN OLMAMASI

Esame listesinde kaptan olarak yer alan Burak Yılmaz'ın sahaya kaptan olarak çıkmamasına ilişkin soru üzerine Yanal, şunları kaydetti:

"Burak bu takımda önemli misyona sahip. Onun bant takıp sahaya çıkması çok önemli değil. O zaten hepimizin içinde belli misyona sahip. İyi arkadaşlık ortamı var. Herkes birbirlerine bu jestleri yapıyor. Burak da bu konuyu hiç gündeme getirmedi. Ama Uğur 'ağabey siz çıkın' diyerek jest yaptı. O da 'bu şimdi konuşulacak konu değil, şimdi çık daha sonra konuşuruz' dedi. Burak, birçok şeyi aşan, olgun bir oyuncu. Ülke futbolu için çok iyiydi. Bugün yaptığı skorun milli takıma da oldukça fazla katkısı olacağını düşünüyorum. Çok heyecanlı, çok coşkulu."

FENERBAHÇE MAÇI

Yanal, Fenerbahçe ile gelecek hafta yapacakları karşılaşmanın ligde erken oynanacak olmasının avantaj olup olmayacağı şeklindeki bir soru üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Her türlü sonucu çıkarabilirsiniz. Avantaj diyebilirsin, dezavantaj diyebilirsin. Sizin ne yapacağınıza bağlı. Bugün burada Konyaspor'u yenmek şu anda takımların performansları açısından çok zor. Biz bugün kazandık ama hangi şartlarda kazandığımız ortada. Karşı takıma saygı duyuyorum, çok formda organize bir takım. Fenerbahçe'ye bakıyorsun, yeni çıkmış bir Göztepe karşısında zaman zaman zorlandı. Ama önemli oyuncuları var, performansları çok üst düzeyde."

"Ülkemiz için dostluk, barış, kardeşlik çok önemli" diyen Ersun Yanal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha dün şehit cenazesine gittik. İki tane şehidimiz oldu. Ülkemizin geçtiği yollar belli. Hiç olmazsa sporda dostluğu, barışı, kardeşliği sağlayalım. Futbolda rekabet olur, oyuncuyla ilgili, sonuçla ilgili olur. Bizim asla dostluğumuzu barışımızı, kardeşliğimizi bozacak hiçbir hamlede, işte bulunmamız gerekiyor. Buna ülke olarak çok ciddi ihtiyacımız var. Rekabet ne kadar güzel. Fenerbahçe ile Trabzonspor rekabet etmeyecek de kim rekabet edecek. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor birbirleriyle rekabet edecek tabii ki. Bu işin güzelliği rekabet yüzünden. Rekabeti kaldırdığında bunların hiçbiri olmayacak. O yüzden bunun tadını çıkarmak gerekiyor."



AKÇAY'IN AÇIKLAMALARI

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise maçın uzatma dakikalarında yedikleri gole kadar oyunu ellerinde tuttuklarını belirterek, "Zaman zaman takım savunmasıyla ilgili hatalar yaptık. Bunlara analitik çözümler üretmeliydik. Yerleşik haldeyken 2 gol yememiz düşündürücü. Tekrar gözden geçireceğiz. Arkadaşlarla konuşacağız." dedi.

Trabzonspor'un sert bir oyun ortaya koyduğundan yakınan Akçay, "İki takım da 21 kişi geldi. Biz 20 kişi dönüyoruz. Düşünmesi gerekenler düşünsün. Müsabakanın içerisinde futbolun kendi içinde ürettiği değerler, hamleler, müdahale şekilleri, istekler, arzular var. Bunları herkes yapacak ama yine de dikkat edilmesi gerekenlere dikkat edilmeli. Trabzonspor'u kutluyorum, 3 puanla başladı. Süper Kupayı aldığımız süreçte performans ve oyun anlayışımızı biraz daha geliştirmemiz gerektiğini fark ettik. Yolumuza devam edeceğiz. Traore'ye geçmiş olsun diyorum, sanıyorum 1 sene sonra aramıza döner." diye konuştu.

Akçay, bu sene 44 puan toplamayı hedeflediklerini de vurgulayarak, "Geçen sene 43 puanla kapattık. Bu yıl 44 puan, bütün hedefimiz bu yönde. Futbolun kendi içerisindeki yolculukta bazı şeyler sizi nereye getirir onu da göz ardı etmeyeceksiniz. Ama kesinlikle haddimizi bilerek yaklaşım göstereceğiz. İlk 10 arasına girmek istiyoruz." şeklinde konuştu.