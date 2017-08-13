Burak Yılmaz'ın dönüşü muhteşem oldu

Yenilenen kadrosuyla 50. yılında Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla giren Trabzonspor, yeni sezonun ilk maçında sahasında Atiker Konyaspor'u Burak Yılmaz'la yıktı.

Bordo-mavililer, Süper Kupa şampiyonu rakibi karşısında geriye düştüğü maçta Medical Park Arena'da, Burak Yılmaz'ın 10 ve 90+2'deki golleriyle 3 puanı aldı.

Mustafa Reşit Akçay'ın ekibi 3. dakikada Fofana'yla öne geçtiği maçta Ersun Yanal'ın öğrencileri 10. dakikada Burak Yılmaz'la cevap verdi. Son dakikalarında iki takıma da gidip gelen maçta 90+2'de bir kez daha sahneye çıkan Burak Yılmaz son sözü söyledi ve takımına galibiyeti getiren isim oldu.



Karadeniz ekibi, Medical Park Stadı'nda ilk kez oynadığı sezon açılış maçında aldığı 3 puanla, yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Bordo-mavililer gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.



MAÇ GOLLE BAŞLADI! FOFANA...

Konyaspor, Fofana'nın golüyle Trabzonspor deplasmanında 3. dakikada 1-0 öne geçti. Okay Yokuşlu'nun pas hatası sonrasında topla buluşan Moryke Fofana hızla ceza alanına girdikten sonra bekletmeden sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Esteban Alvarado'nun solundan ağlarla buluşturdu.

BURAK YILMAZ GOLLE MERHABA DEDİ

Kral Burak Yılmaz Trabzonspor'a golle döndü! Bordo-mavililer, Burak Yılmaz'ın 10. dakika golüyle Konyaspor karşısında eşitliği yakaladı. 12 dakikada 2 kez kaleyi yoklayan Burak ilk isabetli vuruşunda golü buldu. Emmanuel Mas'ın sağ kanattan havalandırdığı topa 2 Konyaspor savunmacının üzerinden kafa vuruşunu yapan Milli futbolcu, kaleci Serkan Kırıntılı'yı mağlup etti. Burak Yılmaz, Spor Toto Süper Lig'de 5 yıl önce son golünü Fenerbahçe'ye atmıştı.

KUCKA ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Moussa'nın pasında Fofana, kaleci Esteban'la karşı karşıya kaldı. Kaleciyi çalımlamaya giden Fofana'ya Esteban izin vermedi, top Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Ömer Ali'nin yaptığı vuruşta kalecisi Esteban'ın kademesine yetişen Juraj Kucka, ağlara giden top çıkararak adeta takımını ipten aldı.

BURAK YILMAZ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

İki takıma da gidip gelen maçın son yarım saatinde üst üste pozisyonlar yaşandı. Konyaspor'un gole yaklaştığı pozisyonun ardından Trabzonspor'da 68. dakikada Burak Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldı. Burak'ın yerden köşeye vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

BURAK YILMAZ 90+2'DE ATTI MEDİCAL PARK ARENA YIKILDI!

Trabzonspor aradığı galibiyet golünü 90+2'de Burak Yılmaz'la buldu. Ceza sahasında topla buluşan Burak, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu maça kadar Konyaspor karşısında kariyerinde 4 golü bulunan Burak Yılmaz, bu sayıyı 6'ya çıkarmış oldu.

Trabzonspor Burak Yılmaz'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.