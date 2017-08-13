 Burak Yılmaz: "Ekmek gibi, su gibi..." – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Burak Yılmaz: "Ekmek gibi, su gibi..."

    Burak Yılmaz: "Ekmek gibi, su gibi..."

    Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    Burak Yılmaz, gol sayısında bir hedefinin olmadığını söylerken üzerindeki baskının da kalktığını söyledi.

    İşte Burak Yılmaz'ın maç sonundaki açıklamaları...

    ''Santrafor için gol; ekmek gibidir, su gibidir. Benim işim gol atmak. Maç aslında benim için öğlen başlamıştı. Eski gollerimden oluşan video hazırlamışlar, onu izledim. Çok duygulandım.''

    ''Baskı bazı oyunculara iyi gelmez ama benim için olumlu etki yaratıyor. Bugün de çok şükür bu baskının altından kalktım.''

    ''Yusuf'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Ben Yusuf'un Trabzonspor'a ve Türk futboluna büyük katkı yapacağını düşünüyorum.''

    Burak Yılmaz, gol sayısında hedefinin olup olmadığının sorulması üzerine ''Öyle bir şeyim yok'' cevabını verdi.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:21
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Burak Yılmaz: "Ekmek gibi, su gibi..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.