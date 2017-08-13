Burak Yılmaz: "Ekmek gibi, su gibi..."
Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Burak Yılmaz'ın maç sonundaki açıklamaları...
''Santrafor için gol; ekmek gibidir, su gibidir. Benim işim gol atmak. Maç aslında benim için öğlen başlamıştı. Eski gollerimden oluşan video hazırlamışlar, onu izledim. Çok duygulandım.''
''Baskı bazı oyunculara iyi gelmez ama benim için olumlu etki yaratıyor. Bugün de çok şükür bu baskının altından kalktım.''
''Yusuf'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Ben Yusuf'un Trabzonspor'a ve Türk futboluna büyük katkı yapacağını düşünüyorum.''
Burak Yılmaz, gol sayısında hedefinin olup olmadığının sorulması üzerine ''Öyle bir şeyim yok'' cevabını verdi.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:21
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Burak Yılmaz'ın dönüşü muhteşem oldu
Toplam 10
Yorum
Cdtrf 2 kez TR gol kralı olan b17 3.kez için yuvasında devam ediyor. Hızla TS Efsanesi olma yolunda ilerliyor...
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Burak Yılmaz'ın dönüşü muhteşem oldu
Toplam 10
Yorum
Ertuğrul adam sizde o kadar gol attı yaranamadı şimdi kıskançlıktan sarmayın oraya buraya hadi işinize hadi.
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Burak Yılmaz'ın dönüşü muhteşem oldu
Toplam 10
Yorum
böyle devam konya kümeye
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