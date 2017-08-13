3 isimle devam
Sözleşmesi bitecek Abdülkadir Ömür, Mustafa Akbaş ve Yusuf Erdoğan ile mukavele yenilenecek. 6 isim için ise karar sezon sonu.
PERFORMANSA BAKILACAK
Yönetimin; Uğur Demirok, Carl Medjani, Jan Durica, Joao Pereira, N'Doye ve Celta Vigo'dan kiralık olarak takıma katılan Theo Bongonda için ise sezon sonunda karar vereceği bildirildi. Ayrıca yeni sezonda da kadroda düşünülmeyen Aykut Demir ile Sefa Yılmaz ile de yolların ayrılacağı kaydedildi.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:01
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Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Toplam 15
Yorum
taraftar mac bir gol bir.ama merak etmeyin bunlar fenerin hanesine yazilmaz,sonunda ne yapar ederler yag gibi suyun ustune cikarlar.
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Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız
Toplam 17
Yorum
Ali Erdem Sen Besiktaslisin galiba, biraz kendinzie bak sonra konus.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 81
Yorum
Ali Erdem Bu bir teklif mektubudur transfer oldu bitti demiyor ki. Trabzon da iyice abartti. TS ye 8.5 M diyor FB 7 ye aliyor. Ayrica oyuncu istemiyor
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