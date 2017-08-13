 3 isimle devam – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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HEPSİ
    13 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    3 isimle devam

    3 isimle devam

    Sözleşmesi bitecek Abdülkadir Ömür, ve ile mukavele yenilenecek. 6 isim için ise karar sezon sonu.

    yönetimi, sezon sonu sözleşmesi sona erecek 11 oyuncusu için daha şimdiden planlama çalışması başlattı. 2017-18 sezonunda 25 kişilik futbolcu kadrosuyla mücadele etmeyi düşünen bordo- mavili yönetim, sözleşmesi sona erecek 11 futbolcudan bazıları için düğmeye bastı. Karadeniz ekibi, özellikle genç oyuncu Abdülkadir Ömür, Mustafa Akbaş ve Yusuf Erdoğan'la yeni bir sözleşme yapacak. Bunun için yakın bir zamanda görüşmelerin başlaması bekleniyor.

    PERFORMANSA BAKILACAK
    Yönetimin; Uğur Demirok, Carl Medjani, Jan Durica, Joao Pereira, N'Doye ve Celta Vigo'dan kiralık olarak takıma katılan Theo Bongonda için ise sezon sonunda karar vereceği bildirildi. Ayrıca yeni sezonda da kadroda düşünülmeyen Aykut Demir ile Sefa Yılmaz ile de yolların ayrılacağı kaydedildi.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:01
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