3 isimle devam

yönetimi, sezon sonu sözleşmesi sona erecek 11 oyuncusu için daha şimdiden planlama çalışması başlattı. 2017-18 sezonundakadrosuyla mücadele etmeyi düşünen bordo- mavili yönetim, sözleşmesi sona erecek 11 futbolcudan bazıları için düğmeye bastı. Karadeniz ekibi, özellikle genç oyuncuve'la yeni bir sözleşme yapacak. Bunun için yakın bir zamanda görüşmelerin başlaması bekleniyor.Yönetimin; Uğur Demirok, Carl Medjani, Jan Durica, Joao Pereira, N'Doye ve'dan kiralık olarak takıma katılaniçin ise sezon sonunda karar vereceği bildirildi. Ayrıca yeni sezonda da kadroda düşünülmeyenile de yolların ayrılacağı kaydedildi.