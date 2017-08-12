Uğurcan ile 2021’e kadar
Fırtına'da kaptan Onur Recep Kıvrak ve Esteban Alvarado'nun ardından 3. kaleci konumunda bulunan Uğurcan Çakır'ın, 2019 yılında bitecek olan sözleşmesi 2 yıl daha uzatılıyor. Bordo-mavili taraftarların gelecekte kaleyi devralmasını beklediği 21 yaşındaki eldivenin maaşında da iyileştirilme yapılacak. Şu ana kadar Trabzonspor ile 3 maça çıkan Uğurcan, 1.91 boyunda.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:40
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Bence Çok iyi trasfer
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