Uğurcan ile 2021’e kadar

Fırtına'da kaptan Onur Recep Kıvrak ve Esteban Alvarado'nun ardından 3. kaleci konumunda bulunan Uğurcan Çakır'ın, 2019 yılında bitecek olan sözleşmesi 2 yıl daha uzatılıyor. Bordo-mavili taraftarların gelecekte kaleyi devralmasını beklediği 21 yaşındaki eldivenin maaşında da iyileştirilme yapılacak. Şu ana kadar Trabzonspor ile 3 maça çıkan Uğurcan, 1.91 boyunda.