Trabzonspor terörü lanetledi
Trabzonspor Kulübü, Maçka’da gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi.
Bordo mavili kulübe ait sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Maçka'daki hain saldırıda şehit düşen Başçavuş Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Eren Bülbül daha 16 yaşındaydı... Teröre lanet olsun!" ifadelerine yer verildi.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:42
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offf kim tutuyor bu adamlari REZALET
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Haddini bil... Sen seni bil sen seni, sen seni bilmez isen patlatırlar enseni...Partal atma ikide bir.
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Bence Çok iyi trasfer
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