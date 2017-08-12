 Trabzonspor terörü lanetledi – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Trabzonspor terörü lanetledi

    Trabzonspor terörü lanetledi

    Trabzonspor Kulübü, Maçka’da gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi.

    Bordo mavili kulübe ait sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Maçka'daki hain saldırıda şehit düşen Başçavuş Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Eren Bülbül daha 16 yaşındaydı... Teröre lanet olsun!" ifadelerine yer verildi.

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:42
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