Trabzonspor terörü lanetledi

Bordo mavili kulübe ait sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Maçka'daki hain saldırıda şehit düşen Başçavuş Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Eren Bülbül daha 16 yaşındaydı... Teröre lanet olsun!" ifadelerine yer verildi.