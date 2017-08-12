 Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Trabzonspor, için FIFA'ya gidiyor

    Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor

    Trabzonspor, transferi için FIFA nezdinde hukuki işlem başlatacaklarını açıkladı.

    Trabzonspor Kulübü, Victor De Paula'nın Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili FIFA nezdinde hukuki işlem başlattığını duyurdu.

    Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Giuliano'nun kulübü Zenit ile aralarında sözleşme bulunduğunu dile getiren Bordo-mavililer şu açıklamayı yaptı;

    "Kulübümüz Giuliano'nun satışıyla ilgili FIFA nezdinde hukuki işlem başlatmıştır
    Kulübümüz ile Zenit Kulübü arasında profesyonel futbolcu Giuliano'nun satışıyla ilgili sözleşme bulunmaktadır.
    Konuyla ilgili FIFA nezdinde gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:39
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