Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor

Trabzonspor Kulübü, Giuliano Victor De Paula'nın Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili FIFA nezdinde hukuki işlem başlattığını duyurdu.



Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Giuliano'nun kulübü Zenit ile aralarında sözleşme bulunduğunu dile getiren Bordo-mavililer şu açıklamayı yaptı;



"Kulübümüz Giuliano'nun satışıyla ilgili FIFA nezdinde hukuki işlem başlatmıştır

Kulübümüz ile Zenit Kulübü arasında profesyonel futbolcu Giuliano'nun satışıyla ilgili sözleşme bulunmaktadır.

Konuyla ilgili FIFA nezdinde gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.