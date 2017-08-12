Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Trabzonspor, Giuliano transferi için FIFA nezdinde hukuki işlem başlatacaklarını açıkladı.
Trabzonspor Kulübü, Giuliano Victor De Paula'nın Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili FIFA nezdinde hukuki işlem başlattığını duyurdu.
Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Giuliano'nun kulübü Zenit ile aralarında sözleşme bulunduğunu dile getiren Bordo-mavililer şu açıklamayı yaptı;
"Kulübümüz Giuliano'nun satışıyla ilgili FIFA nezdinde hukuki işlem başlatmıştır
Kulübümüz ile Zenit Kulübü arasında profesyonel futbolcu Giuliano'nun satışıyla ilgili sözleşme bulunmaktadır.
Konuyla ilgili FIFA nezdinde gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:39
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Fikret Orman'dan flaş transfer yorumu
Toplam 7
Yorum
Fiko Son 2 senedir FB ve gs kötü durumda olduğundan ve tff yi de arkasına alarak hakem desteğiyle şampiyon yaptılar ama bu sene yedirmezler hacı
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Giuliano Ülker Stadyumu'nu gezdi
Toplam 3
Yorum
hep eziklik trabzon fenerle çarpıştıkça EZİLİYOR bu inat neden..
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Fenerbahçe Giuliano transferini resmen açıkladı
Toplam 13
Yorum
61 GÖRDÜNÜZMÜ DÜNYA KAÇ BUCAK FENERBAHÇE İLE UĞRAŞILMAZ YERİN DİBİNE BATTINIZ MEHMET EKİCİ TIRASFERİNDEDE BATTINIZ AKILLANDINIZMI
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