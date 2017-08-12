 Trabzonspor, Eren Bülbül pankartıyla çıkacak – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Trabzonspor, Eren Bülbül pankartıyla çıkacak

    Trabzonspor, Eren Bülbül pankartıyla çıkacak

    Süper Lig’in ilk haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor’u konuk edecek olan Trabzonspor’un, sahaya Maçka’daki terör saldırısında şehit olan Eren Bülbül için hazırlanan pankartla çıkacağı belirtildi.

    Bordo mavili kulübün Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, "Değerli taraftarlarımız. Takımımız yarın sahaya şehidimiz Eren Bülbül için hazırlanan #ErenİyikiVarsın pankartıyla çıkacak" ifadelerine yer verdi.

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:18
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