Trabzonspor, Eren Bülbül pankartıyla çıkacak

Bordo mavili kulübün Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, "Değerli taraftarlarımız. Takımımız yarın sahaya şehidimiz Eren Bülbül için hazırlanan #ErenİyikiVarsın pankartıyla çıkacak" ifadelerine yer verdi.