Trabzonspor, Eren Bülbül pankartıyla çıkacak
Süper Lig’in ilk haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor’u konuk edecek olan Trabzonspor’un, sahaya Maçka’daki terör saldırısında şehit olan Eren Bülbül için hazırlanan pankartla çıkacağı belirtildi.
Bordo mavili kulübün Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, "Değerli taraftarlarımız. Takımımız yarın sahaya şehidimiz Eren Bülbül için hazırlanan #ErenİyikiVarsın pankartıyla çıkacak" ifadelerine yer verdi.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:18
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F.Bahçe'den flaş Giuliano açıklaması
Toplam 2
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afyonlu03 Diğerleri Fenerbahçeye karşı her türlü pisliği yapmaya başladılar yine. Siz hepinizsiniz Fenerbahçe tek başına, En büyük Fenerbahçem
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10 milyon euro
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emre la 10milyon verion 20 istiyorlar diyorsunuz ortalama 15 gibi bir şey git 15e genç yetenek al gel
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Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi
Toplam 1
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Fatih Hayırlı uğurlu olsun yeni pitbulumuzda oldu atibanın yerıne ıyı ıs gorur
Trabzonspor, Eren Bülbül pankartıyla çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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