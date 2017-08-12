Teknik adam ordusu

Türkiye'de bu sezon 12'si teknik direktör olmak üzere, Trabzon doğumlu 40 teknik adam görev yapacak. Spor Toto Süper Lig'de 2 teknik direktör, 5 yardımcı antrenör, 1. Lig'de 3 teknik direktör, 8 yardımcı antrenör, 2. Lig'de bir teknik direktör, 3. Lig'de 6 teknik direktör, 12 yardımcı antrenör ve milli takımlarda Trabzon doğumlu 3 teknik adam görev yapıyor.