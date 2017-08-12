Teknik adam ordusu
Türkiye'de bu sezon 12'si teknik direktör olmak üzere, Trabzon doğumlu 40 teknik adam görev yapacak. Spor Toto Süper Lig'de 2 teknik direktör, 5 yardımcı antrenör, 1. Lig'de 3 teknik direktör, 8 yardımcı antrenör, 2. Lig'de bir teknik direktör, 3. Lig'de 6 teknik direktör, 12 yardımcı antrenör ve milli takımlarda Trabzon doğumlu 3 teknik adam görev yapıyor.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Gary Medel İstanbul'da
Toplam 45
Yorum
offf kim tutuyor bu adamlari REZALET
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Fikret Orman'a soruşturma şoku!
Toplam 32
Yorum
Haddini bil... Sen seni bil sen seni, sen seni bilmez isen patlatırlar enseni...Partal atma ikide bir.
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Galatasaray transferde bombayı patlattı
Toplam 24
Yorum
Bence Çok iyi trasfer
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