Sahada da horonda da iyi

Bordo-mavili takımın geçen sezon kadrosuna kattığı ve taraftarın kısa sürede beğenisi kazanan Durica, horon oynadı. Ailesi ve arkadaşları ile çıktığı yemekte horon oynayan 35 yaşındaki Slovak stoperin bu görüntüleri sosyal medyada kısa sürede çok fazla paylaşım aldı. Taraftarın 'savunma bakanı' lakabını taktığı Durica, mücadeleci futboluyla alkışlanıyor.