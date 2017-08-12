Sabrın sonu Sissoko
27 yaşındaki orta sahayı yüksek bir rakama satmak isteyen Tottenham’a beklediği teklif gelmedi İngiliz ekibi, bu ayın sonuna doğru iyi bir öneri alamazsa yıldız oyuncuyu Trabzon’a kiralayacak.
Trabzonspor'un Sissoko planı... Bordo-mavililer, Tottenham'ın orta sahası Sissoko için İngiliz ekibinin direncini kırmak istiyor. Sissoko'yu kiralamak isteyen Fırtına, İngiliz kulübünün 35 milyon euro'ya transfer ettiği oyuncuyu bu rakama yakın bir fiyata satma isteği nedeniyle henüz sonuç alamadı. Ancak Tottenham'a istediği düzeye yakın teklif de yok. Transfer döneminin bitmesine yakın yani ağustosun son günlerine doğru istediği teklifi alamaması durumunda Tottenham'ın satışa onay vermesini bekliyor. Tottenham yönetiminin, Sissoko için Trabzonspor'a "Eğer iyi bir rakama satamazsak, size kiralayacağız" demesi nedeniyle yönetim bu transferde umutlu.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:55
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Bence Çok iyi trasfer
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