Kucka büyülüyor

Sezon öncesi ilk hazırlık kamp yeri olan Telki'de takıma katılan Kucka, kısa sürede uyum sorununu aştı. 30 Temmuz'da kampın tamamlanmasının ardından takımla birlikte Trabzon'a gelerek çalışmalara devam eden 30 yaşındaki ön libero, antrenmanlardaki performansı ile göz kamaştırıyor.