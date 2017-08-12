 Kucka büyülüyor – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    büyülüyor

    Kucka büyülüyor
    Sezon öncesi ilk hazırlık kamp yeri olan Telki'de takıma katılan Kucka, kısa sürede uyum sorununu aştı. 30 Temmuz'da kampın tamamlanmasının ardından takımla birlikte Trabzon'a gelerek çalışmalara devam eden 30 yaşındaki ön libero, antrenmanlardaki performansı ile göz kamaştırıyor.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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