Kucka büyülüyor
Sezon öncesi ilk hazırlık kamp yeri olan Telki'de takıma katılan Kucka, kısa sürede uyum sorununu aştı. 30 Temmuz'da kampın tamamlanmasının ardından takımla birlikte Trabzon'a gelerek çalışmalara devam eden 30 yaşındaki ön libero, antrenmanlardaki performansı ile göz kamaştırıyor.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Haddini bil... Sen seni bil sen seni, sen seni bilmez isen patlatırlar enseni...Partal atma ikide bir.
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Bence Çok iyi trasfer
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