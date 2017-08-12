Kombineler patladı!

Karadeniz ekibinde satılan kombine sayısı 12 bin civarına yükseldi...

Bu sezon kadrosuna Kamil Ahmet, Bondonga, Kucka ve Burak gibi önemli isimleri katmasına rağmen kombine ve forma satışlarında istediği rakamı henüz tutturamayan Trabzonspor'un kombinelerinde dün itibari ile patlama oldu. Düne kadar 6 bin seviyelerinde kombine satan Trabzonspor'un, taraftar gruplarına yüzde 50 indirimle kombine vermesi sonrası, kombinelere yoğun bir ilgi oldu. Satışlar hızla devam ederken, yarınki Konyaspor karşılaşmasına kadar 13 bin seviyesinin görülmesi bekleniyor.