Burak sahne alıyor
Trabzonspor formasıyla en son 11 Mayıs 2012’de Süper Final Şampiyonluk Grubu’nda Beşiktaş karşısında mücadele eden 32 yaşındaki golcü tam 1919 gün sonra bordo-mavili takım ile yarın sahaya çıkacak.
Spor Toto Süper Lig'de yarın Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un geri dönen eski gol kralı Burak Yılmaz, bin 919 gün sonra bordo-mavili takım formasıyla bir lig maçına çıkmaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibinden 18 Temmuz 2012'de ayrılarak Galatasaray ile anlaşan golcü, Çin deneyiminin ardından tekrar bordo-mavili takıma döndü Medical Park Stadı'nda Başkan Muharrem Usta'nın yer aldığı imza töreninde 3 yıllık sözleşme imzalayarak, eski takımına dönen Burak Yılmaz, yarınki karşılaşmada tekrar bordomavili formayı giyecek olmanın heyecanını yaşıyor.
GÖZLER YANAL'DA
Trabzonspor formasıyla en son 11 Mayıs 2012'de Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun son haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında mücadele eden Burak Yılmaz, teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde bin 1919 gün sonra Atiker Konyaspor maçıyla tekrar bordo-mavili takımda görev yapacak.
75 MAÇTA 55 GOL
Burak, Trabzonspor'da oynadığı 2.5 sezonda 75 lig maçında görev yaparken attığı 55 gol ile önemli bir başarı göstermişti. 32 yaşındaki forvet, Trabzonspor ile 2011-2012 sezonunda 34 maçta rakip fileleri 33 kez sarsarak gol kralı oldu. Tecrübeli oyuncu; Necmi Perekli, Fatih Tekke ve Şota'dan sonra bordo- mavili forma altında gol krallığı mutluluğu yaşayan 4. isim olmuştu. Burak, Trabzonspor'da, bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olarak da tarihe geçmişti.
SAHAYA KAPTAN OLARAK ÇIKABİLİR
Trabzonspor'a 5 sezon sonra geri dönen Burak Yılmaz'ın, Atiker Konyaspor maçında sahaya kaptan olarak çıkma olasılığı bulunuyor. Geçen sezon ligin 33. haftasındaki Fenerbahçe derbisi sonrası 2 maç ceza alan takım kaptanı Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sahaya kaptan olarak çıkabileceği öğrenildi.
GÖZLER YANAL'DA
Trabzonspor formasıyla en son 11 Mayıs 2012'de Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun son haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında mücadele eden Burak Yılmaz, teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde bin 1919 gün sonra Atiker Konyaspor maçıyla tekrar bordo-mavili takımda görev yapacak.
75 MAÇTA 55 GOL
Burak, Trabzonspor'da oynadığı 2.5 sezonda 75 lig maçında görev yaparken attığı 55 gol ile önemli bir başarı göstermişti. 32 yaşındaki forvet, Trabzonspor ile 2011-2012 sezonunda 34 maçta rakip fileleri 33 kez sarsarak gol kralı oldu. Tecrübeli oyuncu; Necmi Perekli, Fatih Tekke ve Şota'dan sonra bordo- mavili forma altında gol krallığı mutluluğu yaşayan 4. isim olmuştu. Burak, Trabzonspor'da, bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olarak da tarihe geçmişti.
SAHAYA KAPTAN OLARAK ÇIKABİLİR
Trabzonspor'a 5 sezon sonra geri dönen Burak Yılmaz'ın, Atiker Konyaspor maçında sahaya kaptan olarak çıkma olasılığı bulunuyor. Geçen sezon ligin 33. haftasındaki Fenerbahçe derbisi sonrası 2 maç ceza alan takım kaptanı Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sahaya kaptan olarak çıkabileceği öğrenildi.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:56
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Bence Çok iyi trasfer
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