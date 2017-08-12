Aytaç Kara Malatya’ya

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, takımdan ayrılan isimler de belli olmaya başladı. Bordo-mavililerde Aytaç Kara'nın bir yıllığına Evkur Yeni Malatyaspor'a kiralandığı iddia ediliyor. 24 yaşındaki ön libero, geçen sezon Trabzonspor'da 17 Süper Lig maçına çıktı. Yönetimin hedefi bu sezon kadroyu 25 futbolcuya indirmek.