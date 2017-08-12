Aytaç Kara Malatya’ya
Trabzonspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, takımdan ayrılan isimler de belli olmaya başladı. Bordo-mavililerde Aytaç Kara'nın bir yıllığına Evkur Yeni Malatyaspor'a kiralandığı iddia ediliyor. 24 yaşındaki ön libero, geçen sezon Trabzonspor'da 17 Süper Lig maçına çıktı. Yönetimin hedefi bu sezon kadroyu 25 futbolcuya indirmek.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
offf kim tutuyor bu adamlari REZALET
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Yorum
Haddini bil... Sen seni bil sen seni, sen seni bilmez isen patlatırlar enseni...Partal atma ikide bir.
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Bence Çok iyi trasfer
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