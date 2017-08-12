Abdülkadir için sıraya girdiler

Teknik direktör Ersun Yanal'ın gözdeleri arasında yer alan Abdülkadir Ömür için birçok Süper Lig ve TFF 1. Lig ekibinin Trabzonspor'un kapısını çaldığı öğrenildi. 18 yaşındaki orta saha oyuncusundan taraftar ve Ersun Yanal'ın beklentisi çok büyük. Ancak güçlenen kadroda genç yıldızın bu sezon şans bulabilmesi çok zor gözüküyor.