 Abdülkadir için sıraya girdiler – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Abdülkadir için sıraya girdiler

    Abdülkadir için sıraya girdiler
    Teknik direktör Ersun Yanal'ın gözdeleri arasında yer alan Abdülkadir Ömür için birçok Süper Lig ve TFF 1. Lig ekibinin Trabzonspor'un kapısını çaldığı öğrenildi. 18 yaşındaki orta saha oyuncusundan taraftar ve Ersun Yanal'ın beklentisi çok büyük. Ancak güçlenen kadroda genç yıldızın bu sezon şans bulabilmesi çok zor gözüküyor.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:52
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