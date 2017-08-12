60 milyon TL kasaya girdi

Fırtına geçen sezonu 6. sırada bitirmişti.

Bordo-mavili takım geçen sezonu 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 51 puanla noktalarken, 60 milyon 475 bin TL'lık havuz geliri elde etti. Karadeniz ekibi, 2015-16 sezonunu 5. tamamlayarak, 45.8 milyon TL havuz geliri elde etmişti. 2016-17 sezonunda kulüplerin oynadıkları maçın sonucunda aldıkları galibiyete 1.5 Milyon TL, beraberliğe ise 750 bin TL verildi. Bu sezon ise her galibiyete 2.2 milyon TL, her beraberliğe 1.1 milyon TL ödenecek.