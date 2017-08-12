 60 milyon TL kasaya girdi – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    60 milyon TL kasaya girdi

    60 milyon TL kasaya girdi

    Fırtına geçen sezonu 6. sırada bitirmişti.

    Bordo-mavili takım geçen sezonu 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 51 puanla noktalarken, 60 milyon 475 bin TL'lık havuz geliri elde etti. Karadeniz ekibi, 2015-16 sezonunu 5. tamamlayarak, 45.8 milyon TL havuz geliri elde etmişti. 2016-17 sezonunda kulüplerin oynadıkları maçın sonucunda aldıkları galibiyete 1.5 Milyon TL, beraberliğe ise 750 bin TL verildi. Bu sezon ise her galibiyete 2.2 milyon TL, her beraberliğe 1.1 milyon TL ödenecek.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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