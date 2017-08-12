2018 model Trabzon
Savunmadan başlayan değişim, orta alandaki zenginleşme ve Burak’ın forvet hattına katılması bordo-mavili taraftarları daha şimdiden havaya sokmuş durumda.
Bu Trabzonspor çok farklı... Geçen sezon devre arasında yenilenmeye başlayan kadroyu savunmadan başlayıp forvete kadar değiştiren bordo-mavililer, 50. yılındaki sezona çok daha iddialı bir kadro ile giriyor. Devre arası Mas ve Pereira ile savunmasında taşlarını yerine oturtan; Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı ile orta sahayı zengin ve güçlü bir hale getiren Trabzonspor, sezon sonu transferleri ile kadro zenginliğini artırırken, özellikle Burak Yılmaz transferi ile de hücum hattını 'yıldız'laştırdı. Fırtına, 2017-18 sezonuna böylece oturmuş ve kaliteli bir kadro ile girmeye hazırlanırken, taraftarına şampiyonluk yolunda umut veriyor. 50. yılda mutlak şampiyonluk için yola çıkan bordo-mavililer, hazırlık döneminde devamlı yükselen grafiği ile de gücünü göstermeye başladı. Takımdaki kalitenin yükselmesi, takımdaşlığın artmasıyla birlikte Karadeniz ekibi, son şampiyon Beşiktaş ile birlikte zirvenin en güçlü adaylarının başında geliyor.
TARAFTAR İTİCİ GÜÇ
Yeni sezonu Süper Kupa'yı kazanan Konyaspor ile açacak olan Trabzonspor, taraftarının huzurunda sezona güzel başlamak isterken, teknik direktör Ersun Yanal özellikle başlayan değişimin meyvesini vermesi için camianın ve taraftarın itici gücüne büyük önem veriyor. Tecrübeli hoca, Trabzonspor'un bu özel yılında zirvenin iddialı takımlarından olduklarını ve taraftarların hedeflerine ulaşma yolunda vereceği destek ile güzel tablonun başarı ile taçlandırmayı çok istediklerini söyledi.
OTURMUŞ SAVUNMA!
Trabzonspor'un yeni sezondaki en büyük artısı kadronun oturmuşluğu olacak. Kalede Onur, savunmada Periera, Uğur, Durica ve Mas'ın uyumu taraftara güven veriyor.
HÜCUM HATTI ZENGİNLEŞTİ
Geçtiğimiz sezon ofansif anlamda sıkıntı çeken Trabzonspor, bu sezon Kucka, Bongonda ve Burak ile daha etkili hale geldi. Yusuf Yazıcı, Okay ve Olcay da yükselen performansları ile beğeni topluyor. Transfer edilmeye çalışılan Spartak Moskova'nın stoperi Serdar Taşçı ile Tottenham'ın orta sahası Sissoko da gelirse hem kalite hem de kadro derinliği anlamında çıta iyice yükselecek. Yönetim, bu isimler için yoğun mesai harcıyor.
TARAFTAR İTİCİ GÜÇ
Yeni sezonu Süper Kupa'yı kazanan Konyaspor ile açacak olan Trabzonspor, taraftarının huzurunda sezona güzel başlamak isterken, teknik direktör Ersun Yanal özellikle başlayan değişimin meyvesini vermesi için camianın ve taraftarın itici gücüne büyük önem veriyor. Tecrübeli hoca, Trabzonspor'un bu özel yılında zirvenin iddialı takımlarından olduklarını ve taraftarların hedeflerine ulaşma yolunda vereceği destek ile güzel tablonun başarı ile taçlandırmayı çok istediklerini söyledi.
OTURMUŞ SAVUNMA!
Trabzonspor'un yeni sezondaki en büyük artısı kadronun oturmuşluğu olacak. Kalede Onur, savunmada Periera, Uğur, Durica ve Mas'ın uyumu taraftara güven veriyor.
HÜCUM HATTI ZENGİNLEŞTİ
Geçtiğimiz sezon ofansif anlamda sıkıntı çeken Trabzonspor, bu sezon Kucka, Bongonda ve Burak ile daha etkili hale geldi. Yusuf Yazıcı, Okay ve Olcay da yükselen performansları ile beğeni topluyor. Transfer edilmeye çalışılan Spartak Moskova'nın stoperi Serdar Taşçı ile Tottenham'ın orta sahası Sissoko da gelirse hem kalite hem de kadro derinliği anlamında çıta iyice yükselecek. Yönetim, bu isimler için yoğun mesai harcıyor.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:48
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Bence Çok iyi trasfer
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