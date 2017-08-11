Yanal ile iyi başlıyor
Bordo-mavili takım, 3. kez göreve getirilen başarılı hoca ile ilk maçlarını kazanıyor Şimdi hedef Atiker Konyaspor’u da mağlup ederek 50. yıla iyi ve moralli başlamak.
G.SARAY'I YENMİŞTİ
Halilhodzic'in takımdan ayrılmasının ardından 12 Kasım 2014'te ikinci kez anlaşmaya varılan Ersun Yanal yönetimindeki bordo-mavililer, ilk maçında Galatasaray'ı deplasmanda 3-0 mağlup etme başarısı gösterdi. Trabzonspor, geçen sezon Yanal ile ilk hafta maçında sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek lige 3 puanla başlamıştı. Amaç bu sezon da ilk maçta Konya'yı yıkmak.
YENİ STATTA BİR İLK
Fırtına, geçen sezon 18 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen Medical Park Stadı'nda ilk karşılaşmasını, ligin 19. haftasında yine teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde oynamış ve 4-0 almıştı. Karadeniz ekibi, Yanal ile 2017-18 sezonunda MP Stadı'nda ilk kez oynanacak ilk hafta karşılaşmasını kazanmanın mücadelesini verecek.
SAVAŞAN BİR TAKIM İSTİYOR
Teknik direktör Ersun Yanal savaşan takım istiyor… Lige galibiyetle başlamanın hem kendilerine hem de camiaya güven vereceğini söyleyen Yanal, "Lige iyi başlarsak devamı da öyle gelecektir. İlk maçımızdan mutlak galibiyetle ayrılmalıyız" dedi. Yanal çok iyi bir hazırlık kampı geçirdiklerini hatırlatarak, "Şimdi sıra çalışmalarımızın karşılığını almada" ifadesini kullandı. Deneyimli hoca, sıcak havaya karşın idmanlarda yoğun tempoyu hiç düşürmüyor, dayanıklılığı artırmayı hedefliyor.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:47
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Gary Medel Beşiktaş'ta!
Toplam 23
Yorum
kuzeyli tabi tabi inter 12m luk futbolcusunu 3m a verdi size acaba defolu olabilir mi.
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Sahaya bıçak atan taraftar serbest
Toplam 6
Yorum
Omer Konya 5 mac ceza aldi cogunu bu adam yuzunden bu olay yuzunden bu kadar tartisildi. adam serbest Adalet istiyoruz. Ha besiktasliyim bu arada
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Ramil Guliyev tarihe geçti!
Toplam 2
Yorum
bjkli Hemen sevinmeyelim. Bayan atletlerimizi hatırlayalım ve doping sonuçlarını bekleyelim. Seviniyoruz bir yıla kalmadan madalyayı iade ediyoruz
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