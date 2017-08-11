 Yanal ile iyi başlıyor – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Yanal ile iyi başlıyor

    Yanal ile iyi başlıyor

    Bordo-mavili takım, 3. kez göreve getirilen başarılı hoca ile ilk maçlarını kazanıyor Şimdi hedef Atiker Konyaspor’u da mağlup ederek 50. yıla iyi ve moralli başlamak.

    Süper Lig'in ilk haftasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, üçüncü kez göreve getirdiği teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde iyi başlangıçlar yaptı. Bordo-mavili takım, ilk olarak 2007-2008 sezonunun 11. haftasında göreve gelen Yanal ile ilk maçında, Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, Yanal ile 2008- 2009'un ilk haftasında da yine Ankaraspor'u 2-0 mağlup ederek, sezona iyi bir başlangıç yaptı.

    G.SARAY'I YENMİŞTİ
    Halilhodzic'in takımdan ayrılmasının ardından 12 Kasım 2014'te ikinci kez anlaşmaya varılan Ersun Yanal yönetimindeki bordo-mavililer, ilk maçında Galatasaray'ı deplasmanda 3-0 mağlup etme başarısı gösterdi. Trabzonspor, geçen sezon Yanal ile ilk hafta maçında sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek lige 3 puanla başlamıştı. Amaç bu sezon da ilk maçta Konya'yı yıkmak.

    YENİ STATTA BİR İLK
    Fırtına, geçen sezon 18 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen Medical Park Stadı'nda ilk karşılaşmasını, ligin 19. haftasında yine teknik direktör yönetiminde oynamış ve 4-0 almıştı. Karadeniz ekibi, Yanal ile 2017-18 sezonunda MP Stadı'nda ilk kez oynanacak ilk hafta karşılaşmasını kazanmanın mücadelesini verecek.

    SAVAŞAN BİR TAKIM İSTİYOR
    Teknik direktör Ersun Yanal savaşan takım istiyor… Lige galibiyetle başlamanın hem kendilerine hem de camiaya güven vereceğini söyleyen Yanal, "Lige iyi başlarsak devamı da öyle gelecektir. İlk maçımızdan mutlak galibiyetle ayrılmalıyız" dedi. Yanal çok iyi bir hazırlık kampı geçirdiklerini hatırlatarak, "Şimdi sıra çalışmalarımızın karşılığını almada" ifadesini kullandı. Deneyimli hoca, sıcak havaya karşın idmanlarda yoğun tempoyu hiç düşürmüyor, dayanıklılığı artırmayı hedefliyor.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:47
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