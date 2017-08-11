Trabzonspor terörü lanetledi
Trabzonspor Kulübü, Maçka’da gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi.
Bordo mavili kulübe ait sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Maçka'daki hain saldırıda şehit düşen Başçavuş Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Eren Bülbül daha 16 yaşındaydı... Teröre lanet olsun!" ifadelerine yer verildi.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:33
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Stoch'tan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
nejat olgun bir aykutzede kurbanı futbolcu daha aramızdan ayrılıyor.
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Gary Medel İstanbul'da
Toplam 43
Yorum
duayen neye benzettiğin belli 2 senedir kartalın size gösterdiği şey o :))
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Açılışı Başakşehir yaptı
Toplam 1
Yorum
mehmetaliyıldız Süper Lig başlıyor. cüneyt deniz alper hüseyin fırat yunus bülent tolga halis isim halis ama niyetler? Serdar Titaya çelme takıyor ellerini kaldırıyor Serdar Titayı itiyor ellerini kaldırıyor. Hakem serdara itibar ediyor. Yunus FBli oyunculara kaşlarını çatıyor diğerlerine kart gösteriyor rıza hoca kenarda çıldırıyor. 8. dakikada adem büyük düşürüldü avantaj olmasın diye faul verilmedi daha sonra adem yine düşürüldü top babelde kaldı avantaj kuralı uygulanması gerekiyordu avantaj olmasın diye fa
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