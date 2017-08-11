Trabzonspor o transferi KAP'a bildirdi
Trabzonspor Aytaç Kara'yı Yeni Malatyaspor'a gönderdiğini açıkladı
Trabzonspor Aytaç Kara'yı Yeni Malatyaspor'a kiraladığını açıkladı. Bordo mavililer KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; ''Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Evkur Yeni Malatyaspor kulübü ile görüşmelere başlanmıştır''
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado ile 2+1 yıllık sözleşme
Toplam 12
Yorum
kaan çok kapsamlı sağlık muayenesinden geçti..anlaşılan problem yok....hayırlı uğurlu olsun..
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Transferde mutlu son
Toplam 31
Yorum
konyasporlu come to konya :))))))
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Onları öldürüp geri gelecek!
Toplam 2
Yorum
kayserili kayseri iyi bir çıkışla gs devirecek güce sahip inanıyorum
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