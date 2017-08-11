 Trabzonspor o transferi KAP'a bildirdi – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Trabzonspor o transferi KAP'a bildirdi

    Trabzonspor o transferi KAP'a bildirdi

    Trabzonspor 'yı Yeni Malatyaspor'a gönderdiğini açıkladı

    Trabzonspor 'yı Yeni Malatyaspor'a kiraladığını açıkladı. Bordo mavililer KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; ''Profesyonel futbolcumuz 'nın, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Evkur Yeni Malatyaspor kulübü ile görüşmelere başlanmıştır''
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:32
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