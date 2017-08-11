 'Şampiyon Trabzonspor' – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    'Şampiyon '

    'Şampiyon Trabzonspor'

    L’Equipe gazetesi, Spor Toto Süper Lig ile ilgili yaptığı analizde, 2010-11 sezonu şampiyonu olarak ’u gösterdi.

    Spor Toto Süper Lig'de Fransa kökenli oyuncuların sayısının artması ve Fransa'daki beIN Sports kanalında haftada 4 maçın canlı olarak yayınlanacak olması, Türk futboluna olan ilgiyi katladı. Fransızların prestijli gazetelerinden L'Equipe, tam 2 sayfasını Türk futboluna ayırdı. Ancak yapılan Süper Lig analizinin küçük bir bölümünde verilen detay, dikkat çekti. Şampiyonlar rehberinde, Türkiye'de son 10 yılın şampiyonları sıralanırken, 2010-2011 sezonu şampiyonu olarak Trabzonspor gösterildi. Bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada bu analizi beğeni yağmuruna tuttu. Bilindiği üzere Trabzonspor yönetimi, 2010-11'deki şike süreci ile ilgili girişimlerine devam ediyor. CAS'tan sonuç alamayan bordo-mavili yönetim, 3 Temmuz tarihinde FIFA'ya başvurmuştu.

    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:25
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