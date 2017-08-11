'Şampiyon Trabzonspor'

Spor Toto Süper Lig'dekökenli oyuncuların sayısının artması ve Fransa'dakikanalında haftadacanlı olarak yayınlanacak olması,futboluna olan ilgiyi katladı. Fransızların prestijli gazetelerinden, tam 2 sayfasınıfutboluna ayırdı. Ancak yapılananalizinin küçük bir bölümünde verilen detay, dikkat çekti. Şampiyonlar rehberinde,'de son 10 yılın şampiyonları sıralanırken,Bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada bu analizi beğeni yağmuruna tuttu. Bilindiği üzereyönetimi, 2010-11'deki şike süreci ile ilgili girişimlerine devam ediyor.'tan sonuç alamayan bordo-mavili yönetim, 3 Temmuz tarihinde'ya başvurmuştu.