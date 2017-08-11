 Sabırsız Castillo – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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HEPSİ
    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Sabırsız

    Sabırsız Castillo
    Fırtına'nın Slovakya kampında Heerenveen ile oynadığı son hazırlık maçında sakatlanan ve ameliyat olan Castillo'nun tedavisi sürüyor. Özel tedavi programı uygulanan 25 yaşındaki sol kanadın bir an önce sahalara geri dönmek istediği, durumunun iyiye gittiği ve yaklaşık 20 gün sonra çalışmalara başlayabileceği belirtildi
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:48
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