Rakip fark etmez

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Ersun Yanal ile iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve Atiker Konyaspor maçıyla da sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. 4 takviye gerçekleştirdiklerini ifade eden Çubukçu, "Rakip kim olursa olsun Trabzon'un iyi oyunculardan kurulu bir takımı var. Taraftarımız önünde çıkıp kazanırız" dedi.