 Rakip fark etmez – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Rakip fark etmez

    Rakip fark etmez
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Ersun Yanal ile iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve Atiker Konyaspor maçıyla da sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. 4 takviye gerçekleştirdiklerini ifade eden Çubukçu, "Rakip kim olursa olsun Trabzon'un iyi oyunculardan kurulu bir takımı var. Taraftarımız önünde çıkıp kazanırız" dedi.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
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