 Onazi nefes aldırdı – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    nefes aldırdı

    Onazi nefes aldırdı

    geçen sezon başı İtalya'nın Lazio kulübünden 3.5 milyon euro'ya aldığı 'yi İngiliz ekibi 'ye sattı.

    Bordo-mavili kulübün kasasına ön libero mevkiinde görev yapan için 4.5 milyon euro girecek. 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun transferinin resmileşmesi için geriye sadece İngiltere Futbol Federasyonu'nun onayı kaldı. Bordo-mavililer, Onazi'nin satışıyla FFP yüzünden daralan transfer bütçesini de rahatlatmış oldu. , 4.5 milyon euro'luk ek bütçe ile artık orta saha ve stoper transferinde daha rahat hareket edebilecek. 2016-17 sezonunda Trabzonspor formasıyla lig ve kupada 38 maçta görev yapan Onazi, 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:19
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