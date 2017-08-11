 Konyaspor’a bilendiler – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Konyaspor’a bilendiler

    Konyaspor’a bilendiler

    Karadeniz ekibi, Süper Lig'in ilk haftasında pazar günü Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün de sürdürdü.

    Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular gruplara ayrılarak özel çalışma gerçekleştirdi. Bu arada idmanda futbolcuların neşeli ve hırslı olması dikkat çekti.

    TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK
    Konyaspor'u konuk edecek 'da 2 eksik var. Geçen sezon F.Bahçe derbisinin ardından 2 maç cezası verilen Onur, Bursaspor sınavının ardından bu hafta da yok. Sakat olan Castillo da forma giyemeyecek.

    BATUHAN'IN ZAFERİ
    Daha önce 3 kere farklı takımlara kiralanan Batuhan Artarslan bu kez formayı kaptı. 2 kez 1461 Trabzon'a, 1 kez de Şanlıurfa'ya kiralanan 23 yaşındaki ön libero 16 numaralı formayı aldı, bu sezon A takımda kaldı.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:46
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