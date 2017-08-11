Konyaspor’a bilendiler
Karadeniz ekibi, Süper Lig'in ilk haftasında pazar günü Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün de sürdürdü.
TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK
Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da 2 eksik var. Geçen sezon F.Bahçe derbisinin ardından 2 maç cezası verilen Onur, Bursaspor sınavının ardından bu hafta da yok. Sakat olan Castillo da forma giyemeyecek.
BATUHAN'IN ZAFERİ
Daha önce 3 kere farklı takımlara kiralanan Batuhan Artarslan bu kez formayı kaptı. 2 kez 1461 Trabzon'a, 1 kez de Şanlıurfa'ya kiralanan 23 yaşındaki ön libero 16 numaralı formayı aldı, bu sezon A takımda kaldı.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:46
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Gary Medel Beşiktaş'ta!
Toplam 23
Yorum
kuzeyli tabi tabi inter 12m luk futbolcusunu 3m a verdi size acaba defolu olabilir mi.
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Sahaya bıçak atan taraftar serbest
Toplam 6
Yorum
Omer Konya 5 mac ceza aldi cogunu bu adam yuzunden bu olay yuzunden bu kadar tartisildi. adam serbest Adalet istiyoruz. Ha besiktasliyim bu arada
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Ramil Guliyev tarihe geçti!
Toplam 2
Yorum
bjkli Hemen sevinmeyelim. Bayan atletlerimizi hatırlayalım ve doping sonuçlarını bekleyelim. Seviniyoruz bir yıla kalmadan madalyayı iade ediyoruz
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