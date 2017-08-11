Juraj Kucka’dan taraftara davet
Fırtına'nın yeni transferi Jurac Kucka, bordo-mavili taraftarları stada davet etti.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:17
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Miroslav Stoch, Slavia Prag'da!
Toplam 23
Yorum
zafer 1 milyon e nedirki adam oynadığı maçlarda şut bombardımanı yapıyor golünü atıyor. onu gibi defansı delen adam lazım fb ye en iyi alternatif
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Miroslav Stoch, Slavia Prag'da!
Toplam 23
Yorum
whisperer Doğruysa, yazık oldu.. Hem oyunculuk hem de karakter itibariyle harika bir rotasyon adamıydı. Bu yıl artık hak ettiği şansı vermeliydik..
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Burak Yılmaz 1.919 gün sonra...
Toplam 3
Yorum
ts'ci le quipe bugün düzeltme ve özür yayınlamış 2011 şampiyonu için 'ŞAMPİYON FENERBAHÇE'dir demiş. üstüne de özür dilemiş.
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