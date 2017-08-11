Jurac Kucka’dan taraftara davet

Fırtına'nın yeni transferi Jurac Kucka, bordo-mavili taraftarları stada davet etti.

Medical Park Stadı'nda çıktığı ilk maçta tribünlerin tıklım tıklım olmasının yanı sıra coşku ve ambiyanstan etkilendiği belirtilen 30 yaşındaki orta saha "Buraya geldiğimde taraftarlar bana hayatımda yaşamadığım bir karşılama töreni yapmıştı. Sezon açılışında böyle bir coşkuyu açıkçası beklemiyordum. Hayran kaldım. Konyaspor maçında da tribünlerin dolmasını bekleniyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar" ifadesini kullandı.