 Jurac Kucka’dan taraftara davet – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    ’dan taraftara davet

    Jurac Kucka’dan taraftara davet

    Fırtına'nın yeni transferi , bordo-mavili taraftarları stada davet etti.

    Medical Park Stadı'nda çıktığı ilk maçta tribünlerin tıklım tıklım olmasının yanı sıra coşku ve ambiyanstan etkilendiği belirtilen 30 yaşındaki orta saha "Buraya geldiğimde taraftarlar bana hayatımda yaşamadığım bir karşılama töreni yapmıştı. Sezon açılışında böyle bir coşkuyu açıkçası beklemiyordum. Hayran kaldım. Konyaspor maçında da tribünlerin dolmasını bekleniyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar" ifadesini kullandı.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:50
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