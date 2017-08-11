İple çekiyorum

Karadeniz ekibinin yeni transferleri 21 yaşındaki Belçikalı sol kanat Bongonda, Konya maçını sabırsızlıkla bekliyor. Lige iyi bir başlangıç yapmak için yoğun çalıştıklarını söyleyen Bongonda, "Bu sezon iyi işler yapmak zorundayız. Buradaki ortam bizim bordo-mavili renkleri alışmamıza önemli katkı yaptı" ifadesini kullandı.