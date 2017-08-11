 İple çekiyorum – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    İple çekiyorum

    İple çekiyorum
    Karadeniz ekibinin yeni transferleri 21 yaşındaki Belçikalı sol kanat Bongonda, Konya maçını sabırsızlıkla bekliyor. Lige iyi bir başlangıç yapmak için yoğun çalıştıklarını söyleyen Bongonda, "Bu sezon iyi işler yapmak zorundayız. Buradaki ortam bizim bordo-mavili renkleri alışmamıza önemli katkı yaptı" ifadesini kullandı.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:47
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