 Hüseyin Göçek düdük çalacak – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    düdük çalacak

    Hüseyin Göçek düdük çalacak

    Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

    Bordo-mavili takımın pazar günü Atiker Konyaspor ile yapacağı karşılaşmayı yönetecek. 1976 İstanbul doğumlu olan Göçek ile Trabzonspor bugüne kadar 34 maça çıktı. Fırtına bu periyotta 16 galibiyet, 8 beraberlik aldı; 10 kez de kaybetti. Göçek, Trabzonsporlu futbolculara 3 kırmızı kart gösterdi.

    DİKKAT! 4. HAKEM BİTİGEN
    Göçek'in yöneteceği Konyaspor maçının 4. hakemi Abdulkadir Bitigen. Geçen yıl Avni Aker'de oynanan ve 1-0 kazanılan Konya sınavının da 4. hakemi olan Bitigen, teknik direktör Ersun Yanal'ı tribüne göndermişti.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:55
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