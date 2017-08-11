Bitirin bu işi

İki futbolcudan istenen cevabı alamayan Trabzonspor’da Usta, kurmaylarına, “Temasları hızlandırın. Birkaç güne iş bitmezse alternatif isimlere yöneleceğiz” talimatı verdi.

50. yılda şampiyonluğa oynamanın planlarını yapan Trabzonspor'da stoper ve orta sahaya birer takviye yapmak için yönetim, girişimlerini sürdürüyor. Fırtına, Spartak Moskova'nın 30 yaşındaki stoperi Serdar Taşçı ve Tottenham'ın 27 yaşındaki orta sahası Moussa Sissoko için resmi tekliflerini sundu ve artık cevap bekliyor. İki oyuncu için son hamlelerini yapan bordo-mavililer, transferlerde olumlu bir adım atılamaması halinde alternatiflere yönelmeyi planlıyor. Spartak Moskova'nın Serdar Taşçı'yı bırakmaya sıcak bakmamasına rağmen oyuncunun transferi için yönetimden izin istediği ve bu noktada görüşmelerin devam ettiği kaydedilirken, Sissoko cephesinde ise işler ağır ilerliyor.



TEMASLAR HIZLANACAK

Süper Lig'in bugün başlaması ve hâlâ bu iki isimden sonuç alınamamış olması taraftarı umutsuzluğa iterken Baştan Muharrem Usta'nın da sabrını taşırdı. Usta'nın kurmaylarına, "Bu iş gerçekten de çok uzadı. Evet bu iki isim bizim için önemli ama artık bir sonuca varmamız gerek. Alternatiflere yönelebiliriz. Olumsuzluk halinde alternatifimiz olmazsa elimiz boş kalabilir. Birkaç gün içinde ya olumlu haber gelir ya da rotamızı çizeriz" dediği belirtildi. Yönetimin Serdar ve Sissoko temaslarını hızlandırması ve bir olumlu ya da olumsuz bu defterin kapanması bekleniyor.



64 MAÇTA 3 GOL ATTI

Rus ekibi ile şu ana kadar 64 maça çıkan, 3 gol atan ve 2 asist yapan 1.86 boyundaki savunmacı Trabzonspor'a gelmek istiyor. Ancak kulübü Spartak Moskova, 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Serdar'ı bırakmak istemiyor.