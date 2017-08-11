Bitirin bu işi
İki futbolcudan istenen cevabı alamayan Trabzonspor’da Usta, kurmaylarına, “Temasları hızlandırın. Birkaç güne iş bitmezse alternatif isimlere yöneleceğiz” talimatı verdi.
TEMASLAR HIZLANACAK
Süper Lig'in bugün başlaması ve hâlâ bu iki isimden sonuç alınamamış olması taraftarı umutsuzluğa iterken Baştan Muharrem Usta'nın da sabrını taşırdı. Usta'nın kurmaylarına, "Bu iş gerçekten de çok uzadı. Evet bu iki isim bizim için önemli ama artık bir sonuca varmamız gerek. Alternatiflere yönelebiliriz. Olumsuzluk halinde alternatifimiz olmazsa elimiz boş kalabilir. Birkaç gün içinde ya olumlu haber gelir ya da rotamızı çizeriz" dediği belirtildi. Yönetimin Serdar ve Sissoko temaslarını hızlandırması ve bir olumlu ya da olumsuz bu defterin kapanması bekleniyor.
64 MAÇTA 3 GOL ATTI
Rus ekibi ile şu ana kadar 64 maça çıkan, 3 gol atan ve 2 asist yapan 1.86 boyundaki savunmacı Trabzonspor'a gelmek istiyor. Ancak kulübü Spartak Moskova, 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Serdar'ı bırakmak istemiyor.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:49
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Gary Medel Beşiktaş'ta!
Toplam 23
Yorum
kuzeyli tabi tabi inter 12m luk futbolcusunu 3m a verdi size acaba defolu olabilir mi.
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Sahaya bıçak atan taraftar serbest
Toplam 6
Yorum
Omer Konya 5 mac ceza aldi cogunu bu adam yuzunden bu olay yuzunden bu kadar tartisildi. adam serbest Adalet istiyoruz. Ha besiktasliyim bu arada
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Ramil Guliyev tarihe geçti!
Toplam 2
Yorum
bjkli Hemen sevinmeyelim. Bayan atletlerimizi hatırlayalım ve doping sonuçlarını bekleyelim. Seviniyoruz bir yıla kalmadan madalyayı iade ediyoruz
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