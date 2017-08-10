Yılmaz’a büyük jest
FIRTINA'nın yeni transferi Burak Yılmaz, Trabzonspor'daki ikinci döneminde daha çok sorumluluk alacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği ile tecrübeli oyuncu yeni sezonda takımın kaptanlarından biri olacak. Birinci kaptanlık görevinin uzun zamandır olduğu gibi Onur'a verileceği kaydedilirken, golcü oyuncu da ona yardım edecek.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Yılmaz’a büyük jest haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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