 Yılmaz’a büyük jest – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Yılmaz’a büyük jest

    Yılmaz’a büyük jest
    FIRTINA'nın yeni transferi , Trabzonspor'daki ikinci döneminde daha çok sorumluluk alacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği ile tecrübeli oyuncu yeni sezonda takımın kaptanlarından biri olacak. Birinci kaptanlık görevinin uzun zamandır olduğu gibi Onur'a verileceği kaydedilirken, golcü oyuncu da ona yardım edecek.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:33
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