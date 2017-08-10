Trabzonspor'da Konyaspor hazırlıkları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmana, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'a transferi gündeme gelen Ogenyi Onazi'nin katılmadığı öğrenildi.

Nijeryalı oyuncu konusunda iki kulübün prensipte anlaşmaya vardığı ancak transferin henüz resmiyet kazanmadığı belirtildi.

Onazi'nin haricinde menisküs ameliyatı geçiren Fabian Castillo da antrenmanda yer almadı. Bordo-mavili takımın Slovakya kampında Heerenveen ile oynadığı son hazırlık maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcunun tedavisinin sürdüğü ve yaklaşık 20 gün sonra çalışmalara başlayabileceği kaydedildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.