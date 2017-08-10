Trabzonspor'da Konyaspor hazırlıkları
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmana, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'a transferi gündeme gelen Ogenyi Onazi'nin katılmadığı öğrenildi.
Nijeryalı oyuncu konusunda iki kulübün prensipte anlaşmaya vardığı ancak transferin henüz resmiyet kazanmadığı belirtildi.
Onazi'nin haricinde menisküs ameliyatı geçiren Fabian Castillo da antrenmanda yer almadı. Bordo-mavili takımın Slovakya kampında Heerenveen ile oynadığı son hazırlık maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcunun tedavisinin sürdüğü ve yaklaşık 20 gün sonra çalışmalara başlayabileceği kaydedildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:30
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Spartak ısrarlı
Toplam 44
Yorum
fb fb 8 istemiş spartak 5 veriyor
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Soldado sağlık kontrolünden geçirildi
Toplam 3
Yorum
EfendiTerbiyecisi 2. Güiza vakası olmasında...
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Sneijder tartışmalara noktayı koydu
Toplam 11
Yorum
gsli ne efendi bir adam ya ne futbolunun yerini doldurabilecegiz nede profesyoneligini
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