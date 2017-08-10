Herkes üzerime oynuyor
Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki idmanda, ısınma ve dar alanda topla oyunun ardından kuvvet çalışmalarına geçildi. Neşeli geçen antrenmanda ameliyat olan Fabian Castillo dışındaki tüm oyuncular yer aldı. Bordo-mavili takımın dar alanda topla oyun çalışması yaptığı sırada Burak, Olcay, kaleci Onur, Aytaç ve Uğur'un yer aldığı grupta neşeli anlar yaşandı.
UĞUR'UN CEZA SİTEMİ
Şınav çekme cezalı yapılan çalışmada sürekli Uğur'un ceza alması üzerine deneyimli savunma oyuncusu 'herkes benim üzerime oynuyor' şeklinde arkadaşlarına sitemde bulundu. Burak ise Uğur'a; 'Burak ağabeyini karşına alırsan öyle olur' şeklinde yanıt verirken, bu diyalog kısa süreli gülüşmelere neden oldu.
UĞUR'UN CEZA SİTEMİ
Şınav çekme cezalı yapılan çalışmada sürekli Uğur'un ceza alması üzerine deneyimli savunma oyuncusu 'herkes benim üzerime oynuyor' şeklinde arkadaşlarına sitemde bulundu. Burak ise Uğur'a; 'Burak ağabeyini karşına alırsan öyle olur' şeklinde yanıt verirken, bu diyalog kısa süreli gülüşmelere neden oldu.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
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