Herkes üzerime oynuyor

Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki idmanda, ısınma ve dar alanda topla oyunun ardından kuvvet çalışmalarına geçildi. Neşeli geçen antrenmanda ameliyat olan Fabian Castillo dışındaki tüm oyuncular yer aldı. Bordo-mavili takımın dar alanda topla oyun çalışması yaptığı sırada Burak, Olcay, kaleci Onur, Aytaç ve Uğur'un yer aldığı grupta neşeli anlar yaşandı.



UĞUR'UN CEZA SİTEMİ

Şınav çekme cezalı yapılan çalışmada sürekli Uğur'un ceza alması üzerine deneyimli savunma oyuncusu 'herkes benim üzerime oynuyor' şeklinde arkadaşlarına sitemde bulundu. Burak ise Uğur'a; 'Burak ağabeyini karşına alırsan öyle olur' şeklinde yanıt verirken, bu diyalog kısa süreli gülüşmelere neden oldu.