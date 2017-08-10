Hedef her sene şampiyonluk

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Trabzonspor'un her sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıktığını, 50. kuruluş yıl dönümlerinde, tarihlerindeki başarılara yenilerini eklemek istediklerini söyledi. Çubukçu, "Geçen sezon ikinci yarıdan itibaren yaptığımız isabetli transferlerle önemli bir adım attık. Bu sezon da mevcut kadronun üstüne takviyelerle kaliteli, değerli bir kadro oluşturduk. Trabzonspor, yeni sezonda adından söz ettirecek, şampiyonluk mücadelesi içinde yer alacak" diye konuştu. Bongonda, Kucka, Kamil Ahmet ve Burak ile takımın kalitesininin artırdığına dikkat çeken Çubukçu, şöyle devam etti: "Trabzonspor'un başarıya ihtiyacı var. Kulübümüzün geleceği başarıdan, üst sıralarda yer almaktan geçiyor. Trabzonspor'un layık olduğu yer zirvedir. Trabzonspor'un hedefi sadece 50. yılında değil, her zaman şampiyonluktur. Taraftarlarımızın kupa hasretini sonlandırmak istiyoruz."



SERDAR TAŞÇI GELECEK

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bazı oyuncularla görüşme halinde olduklarını hatırlatan Çubukçu, "Öncelikle stoper mevkisine oyuncu ihtiyacımız var. Serdar Taşçı konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Bu konuda epeyce yol alındı. Yakın zamanda bu transferin netlik kazanacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



BURAK , ÇOK KATKI YAPAR

Çubukçu, yeni transferleri Burak Yılmaz'ın karakteri ve kalitesi ile Trabzonspor'a çok şeyler katacağına inandıklarını dile getirdi. Asbaşkan, "Burak, gitse de Trabzonspor'dan hiç kopmadı. Onu yeni bir transfer olarak görmüyoruz, yuvasına döndü. Trabzonspor'da 33 gol attı, yeniden doğdu. İnşallah yine takıma aynı katkıyı sağlayacak. Futbolu, Trabzonspor çatısı, forması altında başarıyla tamamlayacaktır" dedi.



21 milyon liralık ödeme

Asbaşkan Çubukçu, başarının sadece kaliteli bir kadro oluşturmaktan geçmediğini, sürecin iyi yönetilmesi gerektiğini belirtti. Futbolcuların gecikmiş alacaklarının kalmadığını aktaran Çubukçu, "21 milyon liralık bir ödeme yaptık. Hiçbir futbolcuya borç yok" dedi.