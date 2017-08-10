Burak’a söz verdi Samsun’a gitti
Bordo-mavili ekibin alt yapısından yetişen, duruşu ve stili ile Burak Yılmaz'a benzetilen genç forvet Muhammet Beşir, geri dönen Burak Yılmaz ile buluştu. 20 yaşındaki forvet, "Bu kutsal formayı giyebilmek, senin gibi olabilmek için çok çalışacağım" diyerek Burak'a söz verdi. Muhammet, ardından 2 yıllığına Samsunspor'a kiralandı. Genç forvet dün yeni takımı ile antrenmana da çıktı.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Burak’a söz verdi Samsun’a gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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