Burak’a söz verdi Samsun’a gitti

Bordo-mavili ekibin alt yapısından yetişen, duruşu ve stili ile Burak Yılmaz'a benzetilen genç forvet Muhammet Beşir, geri dönen Burak Yılmaz ile buluştu. 20 yaşındaki forvet, "Bu kutsal formayı giyebilmek, senin gibi olabilmek için çok çalışacağım" diyerek Burak'a söz verdi. Muhammet, ardından 2 yıllığına Samsunspor'a kiralandı. Genç forvet dün yeni takımı ile antrenmana da çıktı.