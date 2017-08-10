 Burak’a söz verdi Samsun’a gitti – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Burak’a söz verdi Samsun’a gitti

    Burak’a söz verdi Samsun’a gitti
    Bordo-mavili ekibin alt yapısından yetişen, duruşu ve stili ile Burak Yılmaz'a benzetilen genç forvet Muhammet Beşir, geri dönen Burak Yılmaz ile buluştu. 20 yaşındaki forvet, "Bu kutsal formayı giyebilmek, senin gibi olabilmek için çok çalışacağım" diyerek Burak'a söz verdi. Muhammet, ardından 2 yıllığına Samsunspor'a kiralandı. Genç forvet dün yeni takımı ile antrenmana da çıktı.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:47
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