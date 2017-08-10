 Beklenen ilgi yok – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Beklenen ilgi yok

    Beklenen ilgi yok
    Trabzonspor'da 2017-18 sezonuna ait kombinelere ve Atiker Konyaspor ile oynanacak ilk hafta karşılaşmasına ait biletlere beklenen ilgi gösterilmiyor. Şu ana kadar 5 bin 711 kombine satıldığı, Konyaspor karşılaşmasına ait biletlere de beklenen seviyede ilgi gösterilmediği kaydedildi. Yönetim satışlardan memnun değil.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:46
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