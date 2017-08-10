Beklenen ilgi yok
Trabzonspor'da 2017-18 sezonuna ait kombinelere ve Atiker Konyaspor ile oynanacak ilk hafta karşılaşmasına ait biletlere beklenen ilgi gösterilmiyor. Şu ana kadar 5 bin 711 kombine satıldığı, Konyaspor karşılaşmasına ait biletlere de beklenen seviyede ilgi gösterilmediği kaydedildi. Yönetim satışlardan memnun değil.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
-
Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
-
Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Beklenen ilgi yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.