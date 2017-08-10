Beklenen ilgi yok

Trabzonspor'da 2017-18 sezonuna ait kombinelere ve Atiker Konyaspor ile oynanacak ilk hafta karşılaşmasına ait biletlere beklenen ilgi gösterilmiyor. Şu ana kadar 5 bin 711 kombine satıldığı, Konyaspor karşılaşmasına ait biletlere de beklenen seviyede ilgi gösterilmediği kaydedildi. Yönetim satışlardan memnun değil.