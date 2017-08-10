10 Olcay 33 Kucka
Trabzonsporlu futbolcuların yeni sezonda giyecekleri forma numaraları dün açıklandı
Trabzonspor'da 2017-18 sezonu öncesi futbolcuların giyeceği forma numaraları açıklandı. Bordo-mavili kulübe ait sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan videolu paylaşıma göre yeni sezonda Onur Recep Kıvrak 1, Kamil Ahmet Çörekçi 2, Emmanuel Mas 3, Jan Durica 4, Okay Yokuşlu 5, Carl Medjani 6, Theo Bongonda 7, Olcay Şahan 10, Fabian Castillo 11, Arda Akbulut 13, Dame N'Doye 14, Uğur Demirok 15, Batuhan Artaslan 16, Burak Yılmaz 17, Abdülkadir Ömür 19, Ogenyi Onazi 20, Matus Bero 21, Esteban Alvararo 23, Mustafa Akbaş 25, Hugo Rodallega 28, Yusuf Erdoğan 32, Juraj Kucka 33, Aytaç Kara 35, Joao Pereira 47, Uğurcan Çakır 96, Yusuf Yazıcı 97, Abdurrahim Dursun 98 numaralı formaları giyecek.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
10 Olcay 33 Kucka haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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