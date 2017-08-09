 Usta ile gelen büyük değişim – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Usta ile gelen büyük değişim

    Usta ile gelen büyük değişim
    6 Aralık 2015 tarihinde göreve gelen Başkan Muharrem Usta, bugüne kadar kiralık ya da bonservisleriyle Bosingwa, Güray, Suk, İbanez, Sheidaev, Muhammet Demir, Onazi, Castillo, Rodallega, Bero, Durica, Mas, Pereira, Olcay, Kamil Ahmet, Bongonda, Kucka ve Burak Yılmaz olmak üzere toplam 18 transfere imza attı. Ayrıca bir önceki dönemde de takımda yer alan Medjani de geride kalan sezonun devre arasında kadroya katıldı.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
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